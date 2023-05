Prefeitura de São Joaquim lança pacote com investimentos de mais de 7 milhões em pavimentação

Ordem de serviço foi entregue nesta quarta-feira (24) para as empresas construtoras e as obras devem iniciar em breve

A Prefeitura de São Joaquim, sob através do Prefeito Giovani Nunes, anunciou um ambicioso e aguardado pacote de obras de pavimentação que trará melhorias significativas para a cidade. Com um investimento total de mais de 7 milhões de reais, provenientes do FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e recursos próprios, essa iniciativa abrangerá a pavimentação com lajotas sextavadas e asfalto em 23 ruas de diversos bairros, centro e interior do município.

Esse projeto de pavimentação representa um passo importante para a modernização e o desenvolvimento da infraestrutura urbana de São Joaquim. A utilização de lajotas sextavadas e pavimentação asfáltica garantirá ruas mais duradouras, seguras e esteticamente agradáveis, proporcionando uma melhor qualidade de vida para os moradores e também uma maior fluidez no tráfego de veículos.

Nos bairros residenciais, a pavimentação com lajotas sextavadas trará uma série de benefícios, como a redução da poeira, a valorização dos imóveis e a melhoria na mobilidade urbana. Os moradores dessas localidades há muito tempo aguardavam por essa iniciativa, que agora se torna realidade.

“Hoje um dia importantíssimo que marca a entrega das ordens de serviço de vinte e três trechos de ruas, algumas com trecho em lajota, outros trechos em asfalto, aonde vai melhorar muito a mobilidade urbana, vai melhorar e muito as condições para muitas famílias. Elaboramos os projetos, indistintamente, para atender todos os bairros e dar maior trafegabilidade, maior trânsito do nosso município. Então, entendemos que estamos fazendo a coisa certa, estamos fazendo da melhor forma para atender a maioria das pessoas. Infelizmente, não vamos conseguir pavimentar todas as ruas, mas estamos aí recuperando um tempo perdido na história do nosso município, estamos trazendo o tão sonhado desenvolvimento para São Joaquim”, disse o Prefeito Giovani Nunes

Com o anúncio desse pacote de obras, a Prefeitura de São Joaquim demonstra o compromisso em investir no desenvolvimento da cidade, promovendo melhorias na infraestrutura urbana e rural. A pavimentação das ruas com lajotas sextavadas e asfalto trará benefícios diretos para a população, além de fomentar a economia local e valorizar as áreas contempladas. Com isso, São Joaquim caminha para se tornar uma cidade mais moderna, sustentável e preparada para o futuro.

Veja as ruas contempladas:

Empresa: Construtora Branger

Tipo: Asfalto

Antonio Pereira Sobrinho | Cid Furtado | Pedro Albino: 740.028,51

Francisco Assis de Bem: 581.059,93

Godolfini Nunes de Souza | Inácio Palma: 1.099.037,17

Horácio Pires: 240.639,20

José Dutra: 64.132,82

Pça Hercílio Luz: 187.094,13

Pe. João Batista Viecelli: 360.962,43

TOTAL: 3.272.954,19

Tipo: Lajota

Sargento Cassemiro: 163.032,63

Leonel Porto Trecho II: 187.351,02

Acesso comunidade Cruzeiro: 577.600,83

Antonio Tomaz de Souza: 140.669,34

TOTAL: 1.068.653,82

VALTER PEREIRA (RECURSO PRÓPRIO): 253.516,65

__________________________

Empresa: Via Preferencial

Tipo: Lajota

Governador Heriberto Hulse: 206.323,36

Lauro Martins: 1.013.291,28

Blumenau: 170.337,69

TOTAL: 1.389.952,33

______________

Empresa: JMK Artefatos

Tipo: Lajota

31 de Março: 238.926,12

Antonio Amilton: 166.256,30

Osni Camargo Barbosa: 172.828,57

Rubens Furtado: 421.911,53

Brasiliano Camargo Filho: 142.981,10

TOTAL: 1.142.903,62

TOTAL DO PACOTE DE OBRAS: 7.127.980,61

Assessoria de Imprensa – Prefeitura de São Joaquim