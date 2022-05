Núcleo dos Artesãos realiza primeira feira de produtos em São Joaquim

O Núcleo de Artesãos foi fundado em 09 de março deste ano, os integrantes são associados à Associação Empresarial de São Joaquim (ACISJO), o grupo conta com 20 artesãos entre mulheres e homens que trabalham a muito tempo na área e agora se uniram num bem em comum, agregar produtos e alavancar o artesanato aliado ao turismo.

A primeira feira de produtos acontece na Praça Cesário Amarante nesta sexta-feira (06), até às 16h, estão expostos para comercialização, biscuit, costura, pães, bolachas caseiras, licores, peças personalizadas e produtos coloniais entre outros itens. A feira tem a parceria com Sicredi Altos da Serra e Sicoob Crediserra e o apoio da Prefeitura Municipal de São Joaquim, através da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio.

O núcleo de artesãs tem como objetivo garantir qualidade e aperfeiçoamento, para produzir artesanato de forma a ser reconhecido e valorizado, fomentar o comércio e cultura da região por meio do artesanato local, trazer visibilidade e independência financeira para pessoas que sempre trabalharam servindo à comunidade de forma menos reconhecida.

Na região muitas pessoas vivem do artesanato e tem como renda a comercialização de produtos, todos têm suas despesas e isso faz com que ele seja uma empresa, artesanato é uma profissão e pode se ganhar muito dinheiro se souber explorar o mercado com itens de qualidade.

“Sempre acreditei que a união faz a força e como costureira e artesã sempre vi necessidade de ter uma representatividade, nosso objetivo é esse fomentar o artesanato e unir as artesãs para que não haja competição, assim todos crescem”, destaca a Coordenadora do Núcleo, Josiane de Souza.

A diretoria do Núcleo é composta pela coordenadora, Josiane de Souza, vice coordenadora Camila Canto, secretária Cláudia Nunes e tesoureira Karla Dayane Abatt Rocha. O núcleo está aberto para novos artesãos, é só entrar em contato com a diretoria para ingressar e participar das atividades.

Paralelo a Feira dos Artesãos acontece também na praça a feira da Agricultura Familiar esta que acontece todas as sextas-feiras com produtos orgânicos, tudo diretamente da lavoura para a mesa da população.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim