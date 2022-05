Começa as mudanças no trânsito de São Joaquim – Mobilidade em alta

Trânsito de São Joaquim terá alteração nesta quarta-feira 25

A Prefeitura de São Joaquim, através do Setor de Planejamento iniciará, nesta quarta-feira (25), as mudanças previstas através do plano de mobilidade urbana de São Joaquim.

Entre as primeiras mudanças estão a inversão da Rua Lauro Müller que passará a ser completa desde a Rua Paulo Bathke (Edifício Imperatore/ Auto Escola) até a esquina da Prefeitura de São Joaquim.

Os motoristas devem ficar atentos com as primeiras mudanças, pois não será mais possível retornar pela Lauro Müller em direção ao centro. As alternativas de retorno serão pela Rua Ismael Nunes (Casa do Vinho) e também pela Marcos Batista (Correios/GT Materiais de construção). A Rua Marcos Batista terá a sua inversão prevista para esta quinta-feira (26), assim como a implantação de mão única em frente ao SESC.

Seguindo o plano de mobilidade urbana, a Rua Domingos Martorano passará a ter mão dupla desde a esquina da antiga SDR até a esquina que dá acesso a Ekipauto na Egídio Martorano. Os motoristas que estiverem descendo da Egídio Martorano podem acessar a Domingos Martorano em direção ao centro, já que é uma outra rota além do semáforo recém instalado na esquina da Natally Lanches.

Lembrando que quem estiver subindo pela Don Marques, na Egídio Martorano, poderá agora dobrar a direita em direção a antiga rodoviária, mas não será mais possível virar a esquerda em direção a Celesc. Apenas os veículos que estiverem descendo poderão acessar a rua da Celesc pela Egídio Martorano.

A travessa da Boanerges Pereira de Medeiros (La Bella Manu/Farmácia do Boquita) também terá seu sentido alterado. Assim como a Inácio Palma, no trecho de descida da Loja UP (Roseli) passará a contar agora com mão dupla em trecho de subida e descida.

Enfim estas são as primeiras modificações de grande impacto no trânsito de São Joaquim que pela primeira vez em sua história está desenvolvendo um plano de mobilidade urbana que visa melhorar a trafegabilidade e o bem estar do povo joaquinense. Além do mais, a prefeitura de São Joaquim estuda rotas alternativas para um possível anel viário no intuito de melhorar o trânsito para o escoamento da maçã.