Meu filho não está falando, o que devo fazer?

Através da comunicação às crianças, os adultos e os idosos expressam a sua linguagem, essa habilidade é muito importante para conseguirmos socializar, fazer novas amizades, aprender e fazer parte da comunidade. Infelizmente ao longo da infância muitas crianças apresentam dificuldades para expressar a linguagem ou para compreender aquilo que escutam.

Na maioria das vezes essas dificuldades de fala ou linguagem são percebidas pelos pais e em outras vezes quem percebe é o médico ou o professor. É comprovado cientificamente que o atraso da aquisição de linguagem que não for tratado precocemente, pode acarretar problemas e dificuldades na aprendizagem, quando a criança está em idade escolar.

O fonoaudiólogo é um profissional que pode lhe ajudar quando seu filho apresentar atrasos com a fala. Esse profissional faz uma avaliação detalhada e identifica as causas de atrasos e trata os distúrbios relacionados com a comunicação, envolvendo a fala, linguagem oral, voz, escrita e audição.

É importante salientar que a criança nunca tem preguiça para falar, se ela apresentou um atraso é muito importante que seja investigado e avaliado. Conte com um fonoaudiólogo para tornar a infância do seu filho mais feliz e comunicativa!

Aqui em São Joaquim você pode fazer o seu tratamento fonoaudiológico com a Dra. Tamires Vasco, que é formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem muita experiência com o público infantil e é pós-graduanda em neuropsicopedagogia e também em intervenção em análise do comportamento aplicada (ABA) para o transtorno do espectro autista (TEA).

Instagram e facebook: @tatafonoterapia

WhatsApp: 49 991023905

Fonte: Prates, L. P. C. S., and Vanessa de Oliveira Martins. “Distúrbios da fala e da linguagem na infância.” Revista Médica de Minas Gerais 21.4 Supl 1 (2011): S54-S60.