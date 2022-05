Retratos e relatos de povos indígenas em SC são tema de nova exposição no MIS

O Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS) recebe em junho a exposição fotográfica Yurupá Território: Retratos e Relatos dos Povos Indígenas em Santa Catarina. A abertura será no dia 10 de junho e a visitação segue até 17 de julho, de terça-feira a domingo, das 10h às 21h. A entrada é gratuita.

A expressão Yvyrupá ou Yurupá (como se lê) é utilizada para designar a estrutura que sustenta o mundo terrestre. Seu significado evoca o modo de ocupação do território pelos Guarani, sempre de maneira livre, respeitosa e harmônica.

A exposição apresenta a identidade dos povos indígenas em Santa Catarina (Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng) por meio de depoimentos, relatos e retratos captados com uma câmera fotográfica artesanal lambe-lambe de 1915, que foi restaurada. Os retratos em formato 3×4 formam um grande mosaico de identidades e rostos com visibilidade às etnias, línguas e costumes. A proposta é colocar em evidência a questão dos territórios indígenas a partir de sua identidade: “olhar para os povos indígenas e reconhecer em seus rostos o direito originário ao território”.



O projeto foi contemplado pelo Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura, promovido pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) em 2020, com o primeiro lugar na categoria Povos Indígenas. Nos dias 11 de junho e 10 de julho, das 17h30 às 18h30, ocorrerá também uma Oficina de Câmera Lambe-Lambe, como desdobramento da exposição.

Exposição Yurupá Território: Retratos e Relatos dos Povos Indígenas em Santa Catarina

Abertura: 10 de junho, às 19h.

Visitação: de 11 de junho a 17 de julho. De terça-feira a domingo, das 10h às 21h.

Onde: Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS) – Localizado no Centro Integrado de Cultura (CIC) – Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica – Florianópolis (SC)

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: livre



Por Assessoria de Comunicação Fundação Catarinense de Cultura