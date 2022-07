Dionata Costa e Rodrigo Nunes vencem o concurso fotográfico “Espetáculo do Inverno em São Joaquim”

Concurso de fotografia marcou Festival de Inverno em São Joaquim

O município de São Joaquim é conhecido pelas belezas naturais e frio intenso, que revela imagens e paisagens exuberantes de tirar o fôlego. Reconhecida nacionalmente como uma das cidades mais frias do Brasil, com registros de temperaturas negativas em vários dias do ano e formação de geadas amplas.



As fotos para eternizar esses momentos são fundamentais, é aí que entram os profissionais fotógrafos do município, que registram o frio de forma artística e jornalística com afinco e profissionalismo.

Para homenagear estes profissionais, a secretaria de turismo realizou o Concurso o “Espetáculo do Inverno em São Joaquim”, com exposição fotográfica, com registros do frio nas lentes e olhares de cada profissional.



Participaram do evento os fotógrafos Rodrigo Rocha, Lucas Rocha, Wagner Urbano, Thuisa Stache, Dionata Costa, Bruno Rosa, Rodrigo Nunes e Anselmo Viana do Nascimento. A premiação aconteceu no pavilhão da maçã, após escolha por júri técnico e votação popular.

O prêmio do concurso foi de R$ 1.000 reais para o fotógrafo na votação popular. No júri técnico, o valor também foi de R$ 1.000 reais, com oferecimento da Cresol. O júri técnico foi formado pelo jornalista Pablo Gomes, pelo fotógrafo Gugu Garcia e pela jornalista e apresentadora do tempo da NDTV Camila Levien, onde em uma escolha acirrada escolheram a imagem de Rodrigo Nunes a vencedora.



Já no voto popular, com pouca diferença de votos, Dionata Costa levou o prêmio. Agora as fotos ficarão expostas na casa do turista, no centro de São Joaquim, onde terá mais atrações do festival de inverno em 2022.

Homenagem e reconhecimento

Uma homenagem foi preparada ao fotógrafo Lindomar Rocha, que foi um dos grandes profissionais de fotografia de São Joaquim, sendo ele que fez fotos de grandes nevascas e geadas desde 1971. Os filhos Rodrigo e Lucas Rocha seguiram a profissão do pai, juntamente com sua mãe, e esposa de Lindomar, que seguem até hoje cuidando da Foto Argus. Seu sobrinho Claiton Rocha também foi ao palco para homenagem, já que também trabalhou por muito tempo ao lado de Lindomar. Mais imagens podem ser visualizadas no site saojoaquim.sc.gov.br.

Fotos: Jair Sena