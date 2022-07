Astréa irá homenagear “ex-primeiras-damas” durante o Baile da Neve de 2022

O Baile da Neve, o mais tradicional Baile do Clube Astréa, acontecerá no dia 09 de julho, com uma homenagem especial para as ex-primeiras damas que trouxeram uma longeva marca de sucesso ao clube.

São décadas e mais décadas de história para as personagens que muito construíram na realização do Baile da Neve e em diversos eventos festivos e sociais do clube. Gerações que, desde a década de 60, algumas in memorian, serão homenageadas nesta edição de 2022.

Entre as surpresas apontadas para o Baile da Neve, está o retorno do Troféu Capuchinho, já que as edições anteriores os ex-reis momos em 2018 e os Clubes de Serviço em 2019 foram homenageados com o Troféu Clube Astréa. O baile será regido pelo ritmo tocante da Banda Kauana, que já embalou muitos eventos marcantes em São Joaquim e contará com a primorosa decoração e produção de Juliano Quevedo Eventos.

“É com imenso orgulho que essa Diretoria realiza entrega do Troféu Capuchinho em homenagem às ex-primeiras-damas do nosso Clube, aquelas que dedicando seu tempo, conhecimento e força em suas gestões o conduziram até aqui. Esse reconhecimento eterniza e oficializa a dedicação de cada uma delas”, destacou o casal presidente Fernando Teixeira Luiz e Taise Souza Luiz.

Tradicionalmente com trajes de gala, homenageadas, sócios e público em geral serão recepcionados no Clube para o grande evento que terá início às 23 horas do dia 09 de Julho.

Restam poucas mesas e ingressos disponíveis para venda na Secretaria do Clube. Mais informações pelo whats (49) 9.9964-8900. Não fique de fora do Baile mais esperado do ano em São Joaquim.

Veja quem serão as homenageadas com o Troféu capuchinho 2022:

1 SÂMIA SANDRI WOJCIK BITTENCOURT 2017-2019/2019-2021

2 ADILSEIA FERNANDES MEDEIROS OLIVEIRA 2016-2017

3 ALBENIZE EZEQUIEL DE SA PALMA 2015-2016

4 ROSANGELA COSTA RODRIGUES PASETTO 2013-2015

5 LETICIA ALMEIDA MEDEIROS DE BRIDA 2011-2013

6 EDNA ROSA CHIODELI 2005-2011

7 LUZ MARINA WARMELAT DUTRA 1999-2005

8 ELIANE GOS FONTANELLA 1989-1995

9 NEUZA ANDRADE ZABOT 1987-1988

10 EORZIZA CARDOSO ZABOT (in memorian) 1981-1982

11 LEOPOLDINA DE SOUZA PINTO (in memorian) 1980

12 MARLENE BLEYER REMOR 1979

13 NADIR OLIVEIRA PALMA 1978-1979

14 HERMINIA VIEIRA MELO 1977

15 ZULMIRA PALMA LUENEBERG (in memorian) 1976

16 CÂNDIDA SILVA RIBEIRO (in memorian) 1975

17 NEIDA TEREZINHA FERREIRA MARTORANO 1974

18 TEREZA MARTORANO VIEIRA 1972

19 MARIA MARITA CAMPOS DA SILVA 1970-1971

20 LUIZA MARTINS BRIGUENTI 1970

21 NARA MARTORANO VIERA 1968-1969

22 ZENITA VIEIRA (in memorian) 1965-1966

23 EMILIA RUTH VIEIRA FONTANELLA 1961