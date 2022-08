Arena Fuji começa ser montada para a 22ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

A edição especial da Festa Nacional da Maçã, começa a tomar forma com montagem das estruturas, no Parque Geraldo José Coral (Parque Nacional da Maçã), a empresa realizadora do evento iniciou a montagem da Arena Fuji, local em que ocorrerão os shows nacionais.

A Arena Fuji é dividida em setores para atender a demanda do público, camarotes, vip, bistrô, on stage e pista, tem valores de ingressos acessíveis iniciando em R$ 40,00, contemplando todos os públicos.

A 22ª Festa Nacional da Maçã acontece em São Joaquim de 07 a 11 de setembro com shows nacionais, regionais e locais. Além da programação musical, o evento terá o 1º Concurso Cultural Artístico, com danças, declamação e intérpretes vocais e instrumentais.

A protagonista da festa, a Maçã estará presente no pavilhão de exposições com as empresas do segmento na cidade juntamente com o museu da maçã, também haverá mostra dos vinhos finos de altitude, exposição dos produtos com identificação geográfica, concurso morfológico de cavalos crioulos, exposição de artesanato, equinos, bovinos e ovinos.

A festa terá no dia 07 de setembro – Guilherme e Benuto; 08 de setembro – Paulinho Mocelin + Dazaranha; 09 de setembro – Bruninho e Davi + Dj Chris no Beat; 10 de setembro – Israel e Rodolffo;11 de setembro – Marcos e Belutti. A entrada em todos os dias é gratuita no parque, só é cobrado ingressos para acessar a Arena Fuji.

Os ingressos podem ser adquiridos acessando o site oficial pelo link https://festanacionaldamaca. com.br/ ou nos pontos de venda físico, Ótica Santinho, Snow Case e Armazém do Lanche e Praça Cezário Amarante em São Joaquim. Posto Ipirella em Bom Jardim da Serra, Lojas Honolulu em Lages, Empório das Quinquilharias em Painel, Serra Mix em Urupema, Cacau Serra e Posto Baldessar em Urubici.

São Joaquim te espera para uma bela experiência!

Fotos: Dionata Costa