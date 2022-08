Van Ducato com 14 passageiros tomba na Serrinha em São Joaquim

Um chamado por volta das 22h desta segunda-feira (22), mobilizou todas as guarnições do Corpo de Bombeiros de São Joaquim, as informações preliminares recebidas era que uma Van da Saúde havia capotado na Serrinha em São Joaquim.

Diante destas informações o Secretário Municipal de Saúde José Teodoro de Sena Amaral e seu colega de secretaria Vinícius Cardoso Bolzani, foram ao local para prestar apoio, mesmo não sendo uma van da saúde local ou de outras cidades eles auxiliaram as vítimas do acidente.

No local foi constatado que era uma Van Ducato locada para viagem em São Paulo e que tinha como destino São Joaquim. Segundo relatos do motorista, profissional que atua a mais de 20 anos no transporte de pessoas, a Van teve uma pane elétrica em uma curva.

Após apagar os faróis e o painel o motorista em meio a escuridão reduziu a velocidade do veículo para evitar uma tragédia, ao contornar a curva acabou tombando lateralmente, os ocupantes foram atendidos pelos bombeiros e levados ao Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Ninguém ficou ferido, foram registrados apenas danos materiais, a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), foi acionada para os trâmites pertinentes ao trânsito.