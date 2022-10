Polícia Civil de São Joaquim deflagra operação “Pixel” e prende nove pessoas por extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Nesta quinta-feira (20), a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal de São Joaquim, deflagrou a operação “Píxel”, que resultou na prisão de oito pessoas no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina, pelos crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Foram cumpridas também ordens de sequestro de bens móveis e imóveis de propriedade dos envolvidos, além de mandados de busca e apreensão. Na casa de um dos suspeitos, na grande Porto Alegre, os policiais encontraram diversas armas e grande quantidade de drogas.

Na ocasião, foram localizados quatro fuzis de calibre restrito às forças policiais, uma espingarda calibre 12, quatro pistolas 9 mm, 400 munições de diversos calibres, 12 “tijolos” de crack, três de cocaína e outros três de maconha.

A investigação teve início no final do ano de 2021 e identificou um grupo criminoso especializado na prática do crime de extorsão envolvendo o chamado “golpe do nudes”. Os autores, após contato com as vítimas por intermédio de rede social e troca de fotos íntimas, começavam a extorqui-las, passando-se, inclusive, por policiais civis.

A partir desse momento, iniciava-se uma série de ameaças. Diziam, entre outras coisas, que se não fosse feito o pagamento solicitado seria expedido o mandado de prisão da vítima.

Pelo Poder Judiciário, a pedido da Polícia Civil, foi determinado o sequestro de veículos e imóveis adquiridos pelos suspeitos com o dinheiro dos crimes praticados. No total, 61 policiais participaram da operação desta quinta-feira (20), sendo 50 deles catarinenses e 11 da Denarc da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que prestou apoio à operação catarinense.

Participaram também da ação policiais civis das delegacias regionais de polícia de São Joaquim, de Lages, de Laguna, de Tubarão e policiais da Delegacia de Repressão a Roubos da Diretoria Estadual de Investigações Criminais.

Com exceção do homem alvo do mandado cumprido em São Catarina, que já estava no Sistema Prisional, os outros oito presos no Rio Grande do Sul serão encaminhados ao Sistema Prisional de Lages.

O nome da operação, Pixel, faz referência à origem da expressão PIX, método de pagamento que era utilizado pelos suspeitos para o recebimento dos valores pagos pelas vítimas.

Com informações da Polícia Civil de São Joaquim