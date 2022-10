Schio é campeã da 1ª Copa Barracão de Futsal em São Joaquim

A equipe do Departamento Municipal de Esportes (DME), avalia como sucesso total a 1ª Edição da Copa Barracão. Um evento esportivo na modalidade de Futsal movimentou sete empresas do setor da maçã de São Joaquim.

O nome Copa Barracão surgiu devido os jogadores atuarem como colaboradores nas empresas de processamento de maçã, popularmente chamadas de barracão, oito equipes participaram da competição.

Os jogos foram disputados no Ginásio de Esportes Juraci Santos, com destaque para a torcida que compareceu firme em todos os jogos, levando grande público às arquibancadas com faixas e balões apoiando seus times.

As finais ocorreram no último final de semana, com dois jogos preliminares antes das partidas oficiais. Na disputa de terceiro lugar o time do Hiragami levou a melhor e venceu a Schio Cereais por 2 a 1 e levou a taça.

A final foi uma partida muito disputada, lance a lance entre onde a Schio que derrotou e a Serra Frutas pelo placar de 5 a 3, garantiu o título e ainda revelou o artilheiro da competição Eduardo Vertuoso com 12 gols marcados e o goleiro menos vazado Claiton Caetano de Souza com 4 gols sofridos. Mais imagens clique aqui…

Fotos Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim