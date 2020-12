Raio mata rebanho: 18 vacas leiteiras e sete bezerros

Segundo o dono da propriedade rural, 18 vacas leiteiras e sete bezerros morreram. Prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 90 mil.

Na madrugada da última quinta-feira (24) um raio caiu em uma propriedade rural de Ouro Preto do Oeste (RO) e matou 25 cabeças de gado, sendo 18 vacas leiteiras e sete bezerros. A propriedade fica cerca de 2 km da área urbana de Ouro Preto do Oeste e segundo o proprietário do local, o prejuízo estimado é de R$ 90 mil.

A unidade da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron) foi notificado, para que os técnicos façam os procedimentos sanitários necessários.

Com informações Compre Rural