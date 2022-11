Clubinho dos Vicentinos nomeia as Mais Belas Adolescentes 2022 em São Joaquim

O tradicional evento da Mais Bela Adolescente, sempre teve o propósito de ajudar os idosos e manter o Clubinho de Incentivo aos Vicentinos de São Joaquim, este ano o Clubinho completa 30 anos de atuação na comunidade joaquinense.

Ao longo dos 30 anos sob o comando de Jucelda Tanno o Evento da Mais Bela Adolescente era realizado no Clube Astréa, com desfile de moda concurso entre candidatas avaliado por jurados convidados e para comemorar uma balada para angariar recursos para auxiliar os idosos.

O primeiro evento da Mais Bela Adolescente foi realizado em 23 de maio de 1992, no Clube Astréa em uma tarde de domingo, onde foi servido somente bolo com chá, pois os sócios tinham apenas 12 anos de idade, a vencedora do concurso foi Simoni Oliveira Neto.

Com a pandemia o evento perdeu força e o encanto, em 2020 o concurso foi realizado através de votação online, em 2021 o evento aconteceu de forma fechada onde todas as candidatas foram coroadas, os participantes do encontro votaram para escolher a classificação.

Este ano não houve concurso, mas para comemorar os 30 anos do Clubinho, foram nomeadas três garotas, Ana Clara Cardoso Bolzani, Beatriz Castelo Branco e Valentina Santos Vieira, filhas de fundadores do Clubinho.

A comemoração dos 30 anos teve início com missa na Igreja Matriz, a noite uma cerimônia no saguão do São Joaquim Parque Hotel para a coroação das três jovens, com participação de diversas mais belas dos últimos anos e presidentes e fundadores do Clubinho e após foi servido jantar aos convidados.

As Belas de 2022 são:

Veja mais fotos abaixo: