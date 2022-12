Departamento Municipal de Esportes realiza campeonato dos Servidores Públicos

O Campeonato Municipal dos Servidores chega na reta final, os jogos envolveram diversos setores da Prefeitura Municipal de São Joaquim, Câmara de Vereadores e Bombeiros.

Está sendo disputada duas modalidades, Vôlei Feminino e Futsal Masculino, com seis equipes inscritas em cada, e nesta quarta-feira (07) acontece as finais no Ginásio de Esportes Juraci Santos.

No Vôlei disputam o título Engov Saúde e Unidas Pela Educação, no Futsal Bombeiros/BC e Prefeitura/ADM disputam a Taça. “Este campeonato visa a prática esportiva dos servidores, é uma forma de descontração e amizade entre os setores”, diz o Diretor de Esportes Edson dos Santos.

Veja mais fotos clicando aqui…

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim