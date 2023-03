Rua Marcos Batista recebe estacionamento oblíquo no Centro de São Joaquim

Iniciou na manhã desta quinta-feira (09) a implantação de estacionamento oblíquo na Rua Marcos Batista, Centro de São Joaquim, a medida visa melhorar a mobilidade urbana com o aumento de vagas de estacionamento.

No trecho da rua que houve mudança havia 56 vagas de estacionamento, com este novo modelo o número de vagas aumenta para 89, diferente da Rua Lauro Müller a rua não teve aumento de mais vagas por conter inúmeras entradas de garagem.

Entrando na Rua Marcos Batista no esquema binário, próximo a funerária, o estacionamento oblíquo fica à direita e segue até em frente a Loja Lamar, local onde se pode aumentar o maior número de vagas, no lado esquerdo permanece estacionamento normal em fila indiana.

No outro trecho da rua o estacionamento oblíquo fica à esquerda iniciando em frente ao Laboratório Biodiagnóstico e segue até próximo ao semáforo, no lado direito permanece estacionamento normal em fila indiana, foi definido desta forma para não atrapalhar a saída de ambulâncias do SAMU.

Na Rua Lauro Müller no estacionamento oblíquo é proibido estacionar veículos compridos, vans, ônibus e similares. Na Rua Marcos Batista tendo em vista que a largura é menor que na rua Lauro Muller também é proibido estacionar camionetes.

Todas as alterações foram estudadas através da secretaria de planejamento e controle interno para dar maior fluidez ao trânsito e aumentar o número de vagas de estacionamento.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim