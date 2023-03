Imposto de Renda: Receita Federal alerta para golpes contra contribuintes

O aumento do número de e-mails fraudulentos enviados na época da entrega de declarações do Imposto de Renda levou a Receita Federal a alertar os contribuintes. Em geral essas mensagens, sempre em nome da Receita, dizem que a pessoa tem alguma pendência em relação à declaração do do ano anterior, por exemplo. E que para resolver o problema, tem que acessar um link que aparece na mensagem. Quem abre esse atalho, acaba entrando no site dos golpistas.

Cláudio Affonso de Andrade, auditor da Receita Federal, diz que a regra básica para não cair em fraudes é prestar atenção a um detalhe, os e-mails da Receita não contém link. Ele destaca também que, ao menor sinal de dúvida, as pessoas devem consultar o serviço da Central de Atendimento ao Contribuinte na internet – o portal e-CAC

“Os e-mails da Receita Federal jamais contém link, link para acesso. Então, se você receber um e-mail que contenha a link, desconfie primeiro lugar, ignore esse e-mail, não caia nessa. Não clique nesse link jamais. Inclusive ele pode instalar alguma coisa no seu computador”, diz Cláudio.

Para acessar o e-CAC, basta entrar no site da Receita Federal e seguir o passo a passo para se cadastrar. O portal concentra todas as informações tributárias de cada contribuinte.

Comunicar uma suposta restituição também é uma forma de atrair vítimas. Os golpistas criam quantias fictícias e altas, supostamente restituídas por pix. E indicam um link. Citam até uma suposta lei federal, que pode devolver imposto pago. Tudo parte do golpe.

Para Wanderson Catilho, perito em crimes virtuais, é preciso que o contribuinte fique o tempo todo atento e desconfie sempre.

“Eles têm detalhes sobre a sua informação, para daí você pensar, realmente só pode ser a instituição para saber tantas as minhas informações, meu CPF, saber meu endereço, ver todos meus telefones, mas entenda que essas informações são informações já vazadas”, alertou Wanderson.

Com informações : G1