Mútua-SC dobra o valor para a realização de convênios com as entidades de classe

A Diretoria Regional da Mútua-SC, no planejamento orçamentário de 2023 destinou o valor de R$ 1,6 milhões para as atividades do Divulga Mútua, o programa de patrocínios da Caixa de Assistência, que visa firmar convênios com as entidades de classe.

Pelo segundo ano consecutivo, a dotação orçamentária da Divulga Mútua em Santa Catarina é dobrada, em virtude dos resultados positivos que a Mútua-SC tem alcançado com o projeto. Na visão dos diretores regionais, Carlos Nakazima (geral), Miguel Angelo Mello (financeiro) e Julio Bertoldo (administrativo) esta é mais uma conquista da Instituição e das entidades de classe catarinenses, em relação aos anos de 2021 e de 2022.

Em 2021, início da atual gestão da Mútua-SC e ainda com a pandemia, foram disponibilizados R$ 400 mil para os convênios, sendo repassado o montante de R$ 221 mil em 22 convênios de divulgação.

Já em 2022 foi disponibilizado o dobro de recursos, R$ 800 mil, utilizados em sua totalidade, para a celebração de 65 convênios. “Um recorde na história da Mútua-SC”, enfatizam os diretores.

“Salientamos que os convênios com as entidades de classe são um dos principais meios de divulgação da Mútua-SC junto aos profissionais registrados no Crea-SC. Como consequência bastante positiva, temos a ampliação do quadro de associados, o que resultou no ingresso de 1055 novos mutualistas no último ano, contra 518 em 2021, um aumento de 103%”, explica o diretor Julio Bertoldo.

Entidade forte, profissional valorizado!

Mútua-SC, a melhor parceira dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências.

Por Alline Abreu – ASCOM/Mútua