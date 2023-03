Seminário sobre segurança no trânsito e transporte de cargas acontece nesta quinta-feira em São Joaquim

A ação envolve a Polícia Militar Rodoviária Estadual ( PMRv), Associação de Produtores de Maçã e Pêra de Santa Catarina (AMAP), Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) e Prefeitura Municipal São Joaquim.

O seminário acontece nesta quinta-feira (16), às 19h na Casa da Cultura, Centro de São Joaquim, e tem como público alvo transportadores de maçãs, empresas do ramo de transporte de cargas e produtores rurais que serão orientados a como proceder para transportar a safra em segurança.

No período da safra da maçã, o número de caminhões que trafegam em São Joaquim e nas rodovias da região aumentam gradativamente, e pensando nisso a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) lançou uma cartilha com orientações para os transportadores se adequarem dentro da Lei 9.503 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que será apresentada no seminário.

A palestra será ministrada pelos comandantes do Posto 10 de Painel Subtenente PM Israel Machado Muniz, o Subtenente PM Alex de Souza Sales, responsável pelo comunicação social e pela escolinha de trânsito da 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária em Painel, o comandante do Posto 21 de Bom Jardim da Serra, 2º Sargento PM Erlon Natalino Cantelli e ainda, o Major PM Álvaro Josué Moraes Paes, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária em Painel.

O que diz a lei

De acordo com a Lei a altura máxima permitida é de 4,40m e a largura máxima 2,60m, quanto ao transporte de bins de maçã também há outras regras. Ao usar cantoneira é obrigatório o uso de uma cinta por bins, sem cantoneira duas cintas, ambas fixadas com catracas.

Na parte traseira para evitar o deslocamento da carga é obrigatório a amarração em X ou a rede de proteção, em qualquer dos transportes também deve se utilizar lona ou sombrite para que não sejam projetadas maçãs na via a fim de evitar que caiam em para-brisas de outros veículos podendo ocasionar acidentes.