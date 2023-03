Unidade de Saúde Estrela Brilhante no Bairro Santa Paulina recebe ampliação em São Joaquim

O bairro Santa Paulina é um dos maiores em São Joaquim, e a Unidade de Saúde Estrela Brilhante Salvio Farias de Souza já era pequena para os atendimentos dos pacientes. A Prefeitura de São Joaquim e a Secretaria de Saúde resolveram fazer a ampliação do prédio para melhor receber os pacientes.



A obra tem 121,62 metros quadrados com um investimento de R$ 194.229,97, oriundos de emenda parlamentar destinada pelo senador Jorginho Mello (PL) na época e outra parte em contrapartida da Prefeitura de São Joaquim com recursos próprios.



“Quero agradecer a todos que trabalharam para esta ampliação, e toda a equipe que trabalha nesta unidade, mesmo com um espaço menor, mas atendendo a comunidade com carinho e zelo, agora vão poder receber melhor os pacientes”, destaca o Secretário Municipal de Saúde de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral (Dorinho).



“Nossa comunidade merece esta obra, a saúde precisa trabalhar de forma integrada para tratar as pessoas com dignidade e o bairro Santa Paulina tem resultados positivos, com eficiência no atendimento, em breve vamos construir uma nova unidade no bairro em um terreno exclusivo”, afirma o Prefeito Giovani Nunes.