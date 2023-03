Prouni 2023: resultado da 2ª chamada sai nesta terça-feira (21)

O resultado da segunda chamada de pré-selecionados para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 1º semestre de 2023 será divulgado nesta terça-feira (21), conforme cronograma do Ministério da Educação (MEC). Aprovados terão até 30 de março para comprovar as informações prestadas no ato de inscrição e garantir a bolsa.

O Edital do programa não estabeleceu um horário para divulgação do resultado;

Ele deve ser disponibilizado no decorrer do dia;

Para acessar a lista, acesse o site do Prouni (disponível aqui).

O Programa Universidade para Todos concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação para alunos sem diploma de nível superior. Ao concluir a formação, o educando não deve nada ao governo e nem à instituição de ensino.

Dentre os pré-requisitos para participar estão:

Ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) recentemente;

Ter cursado o Ensino Médio completo em escola pública ou com bolsa integral em instituições privadas;

Pertencer à família com renda per capita de até três salários-mínimos (para bolsas parciais) — para bolsas integrais o candidato deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário-mínimo e meio (R$ 1.953 por pessoa).

Vale lembrar que, em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que ampliou o Prouni para estudantes da rede particular de ensino mesmo sem bolsa de estudos. As novas regras passaram a valer no dia 16 de julho do ano passado.

As inscrições para o Prouni do primeiro semestre de 2023 foram até dia 3 de março. Os resultados da 1ª chamada saíram no dia 7 de março.

Veja abaixo o cronograma!

Comprovação de informações para classificados na 2ª chamada : 21 a 30 de março;

: 21 a 30 de março; Prazo para participar da Lista de Espera : 5 a 6 de abril;

: 5 a 6 de abril; Divulgação da lista de espera: 10 a 19 de abril;

10 a 19 de abril; Comprovação de informações para chamados na Lista de Espera: 10 a 19 de abril.

Com informações do G1