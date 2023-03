Rua Doralino Aguiar Nunes será pavimentada no Bela Vista

A obra será executada com recursos próprios passando de 333 mil reais provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), e contempla 218 metros de extensão, com pavimentação em lajotas sextavadas, colocação de meios- fios e rede pluvial com bocas de lobo.

A Rua Doralino Aguiar Nunes é uma importante via de ligação no Bairro Bela Vista em que a população utiliza para levar os filhos na Escola de Educação Infantil José Diomar Rodrigues Padilha e também onde os pacientes passam para chegar na Unidade de Saúde Flor de Liz.

Esta rua após pavimentada irá beneficiar os moradores, que não terão mais transtornos com poeira e barro em dias de chuva, facilitando o deslocamento tanto de pedestres quanto de veículos.

“Estamos trabalhando muito, vamos transformar São Joaquim em um canteiro de obras, cada pavimentação realizada melhora a qualidade de vida da nossa população, faz os moradores se sentirem valorizados”, relata o prefeito Giovani Nunes.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Imprensa Prefeitura de São Joaquim