Quais são as melhores linhas de crédito para energia solar?

Quem não sonha em pagar menos contas, não é mesmo? Se é o seu caso, a energia solar pode te ajudar.

Diante disso, que a instalação de energia solar em um imóvel proporciona inúmeras vantagens econômicas e ambientais, todo mundo já sabe.

O que, talvez, nem todos saibam é que é possível usufruir de todos esses benefícios sem ter os recursos necessários de imediato, por meio da contratação de linhas de crédito voltadas para a instalação das placas fotovoltaicas e de seus sistemas adicionais.

Separamos as principais linhas de crédito que podem te auxiliar na geração de energia solar no seu imóvel. Leia o conteúdo a seguir e descubra qual é a melhor para o seu imóvel!

Cenário da energia solar no Brasil

A utilização da energia solar pelos brasileiros aumenta a cada ano que passa, e não apenas em residências, mas também em estabelecimentos comerciais, propriedades rurais, postos de combustíveis e indústrias diversas.

E para 2023, essa tendência de alta continua.

A geração de energia solar deve crescer 42,4% em relação ao fechamento de 2022, e cerca de 40% da energia gerada em 2023 será proveniente de pequenos e médios sistemas solares.

Com isso, deverá gerar mais de 300 mil empregos e 50 bilhões de reais em investimentos.

No entanto, teremos algumas mudanças.

A lei n° 14.300 – conhecida como o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída – modificou alguns itens gerais da emissão de energia solar, mas principalmente a forma como serão taxados os créditos de energia gerados.

Vale a pena financiar a instalação de energia solar?

Diante desse aumento no número de usuários, cresce também as dúvidas em relação aos itens técnicos do sistema solar e também da possibilidade de financiar a sua devida instalação.

Em basicamente todos os cenários, o financiamento para instalação da energia solar vale a pena diante de todas as vantagens financeiras que isso resulta, como retorno rápido do investimento, conta de luz barata (em muitos casos, é cobrado apenas a tarifa mínima da concessionária), manutenção e instalação fáceis, longa vida útil dos painéis fotovoltaicos e de seus acessórios, valorização do imóvel, etc.

Além das vantagens ambientais da energia solar, uma vez que é renovável, sustentável e silenciosa.

Quais são as melhores linhas de crédito para energia solar?

Diante do sucesso que essa energia está fazendo no Brasil, a procura por modalidades de crédito para esse fim também cresceu proporcionalmente.

Diante disso, a oferta também aumentou.

Então, separamos 3 principais linhas de crédito voltadas à instalação de energia solar para você analisar:

Empréstimo com garantia de imóvel da CashMe: É uma modalidade de crédito na qual é colocado um bem de valor – nesse caso, um imóvel – como garantia da operação. Com isso, é possível obter taxas de juros mais baixas, além de melhores condições de pagamento, uma vez que a segurança da operação é aumentada.

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social): A linha de crédito BNDES Finem (geração de energia) oferece financiamento de até 80% do valor total do projeto e é mais voltada ao público empresarial e para projetos de grande porte.

Banco do Brasil: O BB oferece linhas de crédito específicas para fins sustentáveis, como Financiamento PJ para máquinas e equipamentos solares, Consórcio de placas fotovoltaicas, Convênio BB crédito para energia renovável, FCO empresarial para bens e serviços necessários à implantação e modernização de projetos voltados para eficiência energética e hídrica, e “Proteger Urbano Empresarial” para financiar aquisição de bens sustentáveis. Tudo isso com taxas de juros competitivas em relação aos demais bancos.

Além disso, há também a possibilidade de utilizar a modalidade intitulada “Leasing”, que funciona como um aluguel e no final do período determinado em contrato, é possível renovar o aluguel ou comprar de fato o sistema de placas fotovoltaicas e seus acessórios.

Outra opção também seria contratar empréstimo com empresas especializadas na elaboração de projetos e execução de obras de instalação de energia solar. Em alguns casos, essas empresas fecham parceria com as instituições financeiras e já oferecem o pacote completo para você!

Conclusão

Os benefícios financeiros e ambientais da energia solar são indiscutíveis e enlgobam contas de luz mais baratas, investimento de capital assertivo, energia silenciosa, energia renovável, etc.

Diante de tudo isso, por que não instalar já energia solar no seu imóvel?

Se falta capital para isso, procure por instittuições financeiras como as fintechs.

A CashMe é uma das maiores fintechs do mercado de crédito e já impulsionou mais de R$ 1 bi com as suas diversas modalidades de crédito, como o empréstimo com garantia de imóvel.