Obras em São Joaquim não irão parar, certifica Giovani Nunes após reunião com Secretário da Infraestrutura do Estado

O prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, juntamente com o Secretário de Planejamento do município, Cezário Flores, estiveram em Florianópolis nesta última terça (04), em uma reunião com o Secretário da Infraestrutura do Estado, deputado Jerry Comper, para discutir as demandas do município referentes à retomada das obras que são financiadas com recursos do Estado.

De acordo com o prefeito, foi obtida uma interlocução com o secretário que afirmou que as obras já iniciadas e que tiveram pagamentos serão retomadas, enquanto outras terão que ter seus planos de trabalho refeitos. Porém, outras modalidades, chamadas de PIX, serão reestruturadas e se tornarão convênios. Entre as obras que receberam recursos estaduais deverão continua estão a Ponte das Goiabeiras e o asfalto das Vinícolas. Porém, entre as obras que ainda não receberam pagamento e estão, ainda sem perspectivas, estão a iluminação cênica da Igreja Matriz e a Rua Sinuosa.

Giovani Nunes afirmou que o Secretário Jerry Comper deverá visitar São Joaquim nos próximos dias para tomar conhecimento das obras. O asfalto das Vinícolas Leoni de Venezia e Monte Agudo, assim como a Ponte das Goiabeiras, estão próximos de serem finalizados e deverão prosseguir. Já as obras das Vinícolas Quinta da Neve e Suzin (no Bentinho) e das Vinícolas Pericó e Villaggio Conti (Pericó) terão seus planos de trabalho reestruturados, embora sigam em um ritmo um pouco mais lento. Mas o prefeito destacou que as obras não irão parar em São Joaquim.