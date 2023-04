Ambulância atropela e mata animal na SC-390, em Anita Garibaldi; quatro animais bovinos estavam na pista

O motorista relatou que quatro animais invadiram a pista.

Uma ambulância, conduzida por um homem de 55 anos, atropelou e matou um animal na noite desta segunda-feira (3), em Anita Garibaldi, na Serra Catarinense. O acidente ocorreu por volta das 19h50min, no Km 167,600 da SC-390.

À Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista afirmou que transitava sentido Anita Garibaldi a Cerro Negro, quando em uma curva haviam quatro animais bovinos na pista. Ele afirmou que tentou desviar mas acabou colidindo frontalmente contra um animal, que morreu no local.

Os policiais realizaram o teste do bafômetro no condutor, onde apresentou resultado negativo. O tutor do animal estava no local, e realizou a retirada do referido.

Informações: Polícia Militar Rodoviária (PMRv)