Caminhada da Saúde reúne dezenas de participantes em São Joaquim

Organizada por profissionais da Saúde e parceiros a caminhada seria dia 07 de Abril dia mundial da Saúde, e devido a chuva foi transferida para esta semana, onde dezenas de pessoas participaram.

Antes da saída para a caminhada, profissionais do SESC de São Joaquim realizaram uma série de alongamentos para os participantes entrarem no clima e seguir com o trajeto sem que houvesse imprevistos.

Para hidratar os participantes foi distribuído água e em pontos estratégicos a distribuição de frutas durante o percurso da caminhada e também alguns brindes da Secretaria de Saúde foram entregues.

A caminhada saiu da Unidade Central, passou pelo centro da cidade e seguiu até o mirante dos Pinheiros, às margens da SC-114. Alunos das Escolas Estaduais Martinho de Haro e Manoel Cruz também participaram do evento.

Devido ao número de pessoas interessadas em participar e não puderam por ser dia de semana, a secretaria avalia a forma de mobilizar a sociedade para uma caminhada em um final de semana e atrair mais público.

“Nosso objetivo foi alcançado, conseguimos tirar os jovens do celular por alguns instantes, durante o trajeto brincando e conversando, incentivar a importância da atividade física e alimentação saudável era nosso propósito”, diz a uma das organizadoras a Técnica em Enfermagem, Joseane de Liz.

Parceiros:

SESC

Secretaria de Saúde e Educação

Supermercados Zabot

Maçãs Fontanela

Corpo de Bombeiros

Sicoob

Diretoria Municipal de Esportes

Studio Lizandro Costa

Dra Edna Eto

Secretaria Municipal de Turismo

Alemão Cesar

Comissão PNH

Direção e alunos das Escola Martinho de Haro e Manoel Cruz

São Joaquim Materiais de Construção

Clini X