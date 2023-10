Secretaria de Obras inicia o trabalho de remoção das barreiras na estrada do Luizinho

A estrada de acesso à localidade de Luizinho tem o registro de seis quedas de barreiras. A equipe da Secretaria de Obras está com diversas frentes de trabalho no interior para liberar os acessos às comunidades afetadas.

A localidade mais atingida foi a do Luizinho distante 28 KM do Centro da Cidade, a estrada conta com diversos pontos de interdição. As máquinas iniciaram os trabalhos logo às 07h da manhã deste domingo na localidade de invernadinha cerca de 10km da cidade.

No local próximo ao bar da invernadinha a equipe trabalhou o dia todo e conseguiu desobstruir o trecho, amanhã as máquinas seguem em direção ao Luizinho no próximo ponto interditado próximo a Pequena Central Hidrelétrica (PCH).

Próximo a descida do Palheiro a situação é a mais crítica, que requer maior atenção e um trabalho mais árduo das equipes, onde de acordo com moradores da região, uma encosta inteira deslizou.

Diante desta situação, uma outra equipe segue na região do Morro Grande para retirar uma barreira para se ter acesso mais rápido à localidade de Luizinho, sendo um caminho alternativo até que a estrada seja totalmente liberada.