Premiere a Nova Casa do Vinho abrirá as suas portas em São Joaquim

Aos clientes e amigos que já fazem parte da trajetória da Casa do Vinho, e a você que ainda não conhece nossas lojas, é o momento de se surpreender! Venha degustar os melhores vinhos e espumantes e fazer parte de nossa história.

Vivenciar uma experiência em um ambiente totalmente preparado para você, nosso cliente. Com uma estrutura reformulada, porém, sem deixar de lado a nossa origem.

O evento será realizado no dia 5 de março ás 17 horas. Você é o nosso convidado especial. Marque na sua agenda e participe do Premiere Nova Casa do Vinho – São Joaquim – SC