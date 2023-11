O Clube Astréa viveu no último sábado (04) a magia das discotecas, com as músicas que marcaram época nas décadas de 70,80,90 e 2000. Centenas de pessoas lotaram o salão do clube e dançaram até ao amanhecer.

No comando das pickups o DJ Eli Garcia que levou em seu repertório uma playlist que fez o publico viajar no tempo com músicas de qualidade que animam gerações, durante o evento houve distribuição de brindes, camisetas e copos personalizados da festa.

O show de luzes e o som impecável de Didio e Josué, abrilhantou a balada e mostrou o que há de melhor na atualidade de equipamentos para eventos, o destaque da noite foi o grupo Família Anos 80 que saíram de Florianópolis e dançaram a noite toda os as coreografias dos passinhos.

A festa foi considerada um sucesso pela organização que fez um trabalho incrível em prol do entretenimento das famílias joaquinense que puderam reviver a nostalgia das discotecas.

Veja as imagens:

Fotos: Dionata Costa | Dhenifer Ludvich |Djeniffer Gonsalves