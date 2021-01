Após 2.492 reclamações por prática abusiva, Procon/SC suspende por cinco dias atividades de instituição financeira

O Banco C6 Consignado S/A foi alvo de reclamações por cobrança indevida de empréstimos consignados não solicitados pelos consumidores, em sua maioria, aposentados e pensionistas. Por conta da prática, considerada abusiva de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o Procon/SC emitiu uma Medida Cautelar e suspendeu as atividades do banco em Santa Catarina por cinco dias. A instituição financeira está impedida, durante o período, de formalizar empréstimos que venham a exigir descontos de qualquer caráter.

Segundo as reclamações, o banco realizava desconto das parcelas, sem o devido consentimento, em contas destinadas ao recebimento de benefícios e transferiu aos consumidores o ônus de comprovar que os contratos não eram válidos. Os aposentados e pensionistas também afirmam terem tentado entrar em contato com o banco para pedir a suspensão dos descontos, mas sem sucesso.

“Estamos notando uma prática corriqueira das instituições financeiras em conceder empréstimos não solicitados pelos consumidores, geralmente atingindo uma parcela da população que tem certa dificuldade em reconhecer esta cobrança abusiva, até mesmo por conta da idade. Por isso, o Procon está tomando as medidas cabíveis contra estas instituições”, enfatiza o diretor do órgão, Tiago Silva.

Em caso de desobediência, o Banco C6 Consignado S/A poderá sofrer sanção administrativa e multa diária de R$ 100 mil.

Segue relação de Procons municipais onde houve reclamação contra o banco:

01- Procon Estadual SC 79

02-Florianópolis 4

03-Balneário Camboriú 41

04-Barra Velha 33

05-Braço do Norte 13

06-Caçador 52

07-Correia Pinto 6

08-Guaramirim 20

09-Herval d’Oeste 0

10-Içara 111

11-Itajaí 41

12-Itapema 14

13-Jaraguá do Sul 77

14-Joaçaba 9

15-Joinville 240

16-Palhoça 28

17-Penha 6

18-Porto Belo 3

19-São José 22

20-São Miguel do Oeste 14

21-Schroeder 10

22-Tijucas 5

23-Timbó 23

24-Tubarão 174

25-Videira 16

26-Ararangua 6

27-Armazém 3

28-Balneário Barra do Sul 3

29-Biguaçu 17

30-Blumenau 0

31-Bombinhas 4

32-Brusque 76

33-Capinzal 18

34-Curitibanos 33

35-Fraiburgo 21

36-Gaspar 35

37-Gravatal 1

38-Ibirama 0

39-Ituporanga 24

40-Lages 66

41-Laguna 18

42-Massaranduba 31

43-Navegantes 1

44-Orleans 3

45-Pomerode 25

46-São Bento do sul 45

47-São Francisco do sul 32

48-Seara 16

49-Urussanga 0

50-Xanxerê 64

51-Araquari 0

52-Cocal do Sul 23

53-Guabiruba 0

54-Imbituba 39

55-Rio Negrinho 38

56-Ilhota 8

57-Rio das Antas 3

58-Luzerna 1

59-Erval Velho 0

60-Campos Novos 12

61-Maravilha 0

62-Água Doce 1

63-Campo Alegre 0

64-Forquilhinha 6

65-Jaguaruna 2

66-Luiz Alves 1

67-Morro da Fumaça 22

68-Capivari de Baixo 28

69-Sombrio 10

70-São Joaquim 0

71-Campo Ere 7

72-Indaial 7

73-Rio do campo 0

74-Otacílio Costa 1

75-Ipumirim 1

76-Xaxim 35

77-Concórdia 45

78-Catanduva 0

79-Mafra 51

80-Três Barras 0

81-Canoinhas 56

82-Camboriú 9

83-Tangará 3

84-Pinhalzinho 5

85-Piçarras 6

86-Botuverá 0

87-Abelardo Luz 0

88-Criciuma 418

89-Porto União 0

90-Rio do Sul 41

91-Treze Tilias 0

92- Bela Vista do Toldo 0

93- Dionisio Cerqueira 6

94- Monte Carlo 0

95- Irineópolis 0

96- Salto Veloso 3

97- São Lourenço do Oeste 11

98- São José do Cedro 10

TOTAL 2492

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE