Sine de SC recruta 3879 trabalhadores para diversos setores

As unidades do Sistema Nacional do Emprego de Santa Catarina (Sine/SC) estão com quase quatro mil vagas destinadas para profissionais que estão procurando o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho. Destas, 52 ofertas são para pessoas com deficiência (PCD). Os setores com mais oportunidades de emprego são comércio, indústria, construção civil e prestação de serviços.

Já em relação ao número de vagas, a função com maior quantidade é a de auxiliar de linha de produção, com 505 ofertas só no município de São Miguel do Oeste. Há oportunidades buscando por profissionais de todos os níveis de formação escolar, com ou sem experiência, em mais de 40 cidades catarinenses.

Buscando uma vaga

Santa Catarina conta hoje com 100 unidades do Sine. Para consultar as vagas disponíveis na sua cidade, basta acessar o aplicativo Sine Fácil que pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, ou pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br/.

Também é possível buscar atendimento presencial nas unidades do Sine, mediante agendamento prévio, via telefone, na unidade mais próxima da residência do trabalhador.

Veja as cidades com vagas disponíveis

Araranguá 38

Ascurra 24

Balneário Camboriú 129

Biguaçu 09

Blumenau 224 – PCD 20

Brusque – 31

Caçador 22

Camboriú 06

Campos Novos 197

Capinzal 69

Capivari de Baixo 03

Chapecó 131 PCD 04

Cocal do Sul 03

Concórdia 325

Criciúma 104 PCD 03

Dionísio Cerqueira 11

Florianópolis 22 – PCD 04

Fraiburgo 03

Garuva 14

Gaspar 87

Içara 39

Itajaí 101 PCD 03

Itapema 32

Ituporanga 22

Joaçaba 114

Joinville 246 PCD 13

Lages 14

Laguna 08

Mafra 26

Morro da Fumaça 54

Nova Veneza 03

Palmitos 02

Papanduva 10

Pomerode 04

Ponte Serrada 05

Rio do Sul 49

São Bento do Sul 127

São Lourenço D’oeste 89

São José 259

São Miguel do Oeste 812

Seara 04

Tijucas 131

Tubarão 244 – PCD 04

Turvo 08

Urussanga 21

Videira 08

Xanxerê 59 – PCD 01

