Santa Catarina é um dos estados que mais gera empregos com carteira assinada

Santa Catarina é o segundo estado brasileiro que mais gerou empregos com carteira assinada em janeiro de 2023, de acordo com o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged), divulgado na última quinta-feira (9) pelo Ministério do Trabalho. Com 15.727 novas vagas, o estado ficou atrás apenas de São Paulo, que criou 18.663 postos de trabalho.

O resultado positivo para o mês de janeiro foi puxado pelo bom desempenho da indústria catarinense, especialmente de transformação, que foi responsável por 9.352 novos postos de trabalho. Outros setores que contribuíram para a geração de empregos foram serviços, com 4.683 novas vagas, e construção, com 3.583.

A cidade de Itajaí teve destaque na geração de empregos, com 793 novas vagas, seguida por Navegantes, que gerou 604 novos postos de trabalho. Na liderança do Oeste, Chapecó criou 694 novas vagas, enquanto Fraiburgo despontou no Meio-Oeste com a geração de 636 postos de trabalho.

Em relação às regiões, Santa Catarina ficou na liderança do Sul do país, além de se distanciar dos demais estados. O Rio Grande do Sul gerou 10.073 vagas, enquanto o Paraná criou apenas 6.369, menos da metade dos empregos catarinenses.

Os dados do Caged levam em consideração somente o trabalho formal, com registro em carteira, e referem-se à diferença entre contratações e demissões. O resultado positivo é registrado quando há mais admissão do que desligamento de funcionários.