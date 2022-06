Se você precisa de dicas para aumentar os seguidores no Instagram, chegou ao post certo! Você vai ver dicas reais e que funcionam de verdade para atrair seguidores para seu perfil.

O Instagram é uma das principais redes sociais do mundo, e quem tem um perfil nessa rede precisa de estratégias para ganhar seguidores. Isso para aumentar o alcance de sua marca e, assim, gerar mais resultados.

Acompanhe esta leitura até o final e aprenda mais sobre como ganhar seguidores no Instagram.

Veja as dicas que estarão neste conteúdo:

Importância de aumentar os seguidores no Instagram;

6 dicas para aumentar os seguidores no Instagram.

Qual a importância de aumentar os seguidores no Instagram?

Antes de falarmos das dicas para aumentar os seguidores no Instagram, saiba que o Instagram já tem hoje mais de 1 bilhão de usuários ativos.

Para atrair mais pessoas para seu perfil nessa poderosa rede social baseada em imagens, ao praticar corretamente o marketing de conteúdo, isso costuma trazer resultados significativos.

Isso porque as informações (das postagens) enviadas ao nosso cérebro são visuais. Além disso, essa rede social tem mais de 2 bilhões de usuários ligados na rede.

Por isso, seu empreendimento ou marca precisa estar ativo no Instagram, se conectando mais com seu público-alvo, de modo a fazer ou fechar mais negócios.

Para isso, é preciso usar um conjunto de estratégias para ganhar seguidores no Instagram, pois sua marca ganha mais visibilidade e há o aumento do alcance do seu perfil.

Então, veja, a seguir, como ganhar seguidores no Instagram.

6 dicas para aumentar os seguidores no Instagram

Para aumentar os seguidores no Instagram, saiba, antes de tudo, que o principal motivo para isso, diz respeito à possibilidade de aumentar o alcance de sua marca e realizar mais conexões e negócios.

Veja nossas sugestões:

Entenda sobre o Instagram

Procure conhecer um pouco do algoritmo do Instagram, as funcionalidades da plataforma, quem são as pessoas que mais usam essa rede social e porquê.

Busque ainda acompanhar tudo de novo sobre o Instagram para não ficar de fora. Resumindo, é necessário entender da plataforma para alcançar mais pessoas.

Gerencie melhor seu perfil

Para aumentar os seguidores no Instagram é essencial que sua conta ou perfil seja melhor gerenciado, assim, você pode acompanhar suas métricas e buscar melhores resultados.

Desde já, é interessante mudar sua conta para o perfil profissional. Para isso, basta ir até Configurações, no canto superior direito da plataforma, clicar em Conta e mudar para Conta Profissional.

Com a conta profissional do Instagram, é possível:

Fazer análise detalhada de suas pastagens;

Obter novas funcionalidades;

Criar e divulgar anúncios.

Pense na sua persona

Persona é basicamente o resumo da definição do seu cliente ideal. Entender as características de sua persona é essencial para desenvolver e entregar conteúdos relacionados ao que ela procura.

Por que é importante ter uma persona? É importante para conseguir ganhar seguidores com base nas postagens que você faz.

Isso porque uma pessoa vai indicando para outras pessoas, os tipos de soluções ou postagens que você entrega.

Afinal, como definir uma persona?

Pense em quem você quer atingir com suas publicações?

Qual o tipo de conteúdo a ser postado que mais atrai clientes em potencial?

O que no seu nicho de atuação precisa ser melhor explorado?

Então, responda essas questões iniciais para definir sua persona.

Interaja com outros perfis

Para aumentar os seguidores no Instagram, é necessária a interação do seu perfil com outros de mesma área de atuação.

Para isso, é importante você seguir perfis maiores do seu nicho e sempre fazer comentários relevantes e envolventes nessas postagens.

Isso porque as pessoas vão ver seus comentários e terão interesse para saber quem está por trás de cada comentário. Assim, elas irão até seu perfil, e este sendo interessante, você vai ganhar mais seguidores no Instagram.

Use hashtags

Para aumentar os seguidores no Instagram é necessário usar as hashtags corretamente. O que é uma hashtag? É uma forma de categorizar conteúdos referentes a um mesmo assunto.

Mas, por que usar hashtags no Instagram?

Para atrair seguidores que fizerem buscas usando certas palavras ou hashtags;

Para fazer com que seu perfil seja encontrado;

Permite aumentar o engajamento nas suas postagens e o alcance de seu perfil;

Ao usar tendências e novidades em suas postagens, isso ajuda no engajamento dos posts, o que faz com que o alcance dos mesmos aumente.

Então, usar boas hashtags é uma alternativa para ganhar seguidores no Instagram.

Agora, caso queira potencializar e bombar seu perfil ainda mais de forma mais rápida, há a opção de comprar seguidores reais e brasileiros. Do dia para a noite é possível conquistar até 40 mil seguidores comprando em sites seguros e confiáveis.

Crie conteúdos relevantes

O conteúdo ainda é rei para quem está na internet. Isso porque com a publicação de conteúdos de qualidade, você alcança mais pessoas no Instagram.

Até porque devido a relevância de seus conteúdos, as pessoas vão divulgar seu perfil para outras, assim, você consegue aumentar seus seguidores no Instagram de forma ética.

Criar conteúdos de qualidade, segundo o Portal Terra, passou a ser obrigatório para um bom posicionamento na internet e ajuda ainda a aumentar a visibilidade no mundo online, ganhando a confiança do público, dentre outros fatores.

Quer ver dicas para criar conteúdos para o Instagram?

Pense na sua persona, sobre o que ela procura, por quais desafios ou dores ela passa;

Elabore um calendário editorial para te ajudar a ter conteúdos coerentes ao seu perfil e aos seus objetivos ao atuar no Instagram;

Pesquise em blogs, YouTube e em perfis de renome para ter inspiração para suas criações;

Faça posts criativos, envolventes e dinâmicos, variando entre Feed, Reels e Stories, principalmente.

Assim, será mais fácil ganhar atenção e uma maior conexão das pessoas com sua marca no Instagram.

Conclusão

Resumidamente, neste post, você viu:

Qual a importância de aumentar os seguidores no Instagram;

6 Dicas para aumentar os seguidores no Instagram que funcionam.

Por fim, neste post, você viu dicas para aumentar os seguidores no Instagram. Além disso, conferiu a importância do uso dessa rede social para maior visibilidade de sua marca ou empreendimento.

Antes de mais nada, é essencial para qualquer estratégia de seu perfil, conhecer muito bem seu público, para ter um alinhamento de suas estratégias, visando aumentar sua audiência.

Enquanto isso, sempre estude mais sobre formas de relacionamentos e personalização de suas soluções, pois isso contribui mais ainda para aumentar sua base de seguidores.

Aproveite e acesse mais conteúdos neste site!