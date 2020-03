Cachorro é enterrado vivo no Sul de Santa Catarina e outro cão latiu para pedir ajuda.

Um fato que causou indignação neste fim de semana, no Sul do Estado. Um cachorro foi encontrado enterrado vivo em Balneário Rincão no último sábado (29).

O animal foi enterrado vivo na areia, e ficou somente com parte da cabeça para o lado de fora. Quem sinalizou onde ele estava foi um outro cão, até que voluntários conseguiram abrir o buraco e retirar o animal.

Voluntários da OPA (Organização Protetora dos Animais) avistaram o animal e realizaram o procedimento para desenterrá-lo. Ele estava só com o focinho de fora.

Os integrantes da OPA o levaram para ser vacinado e medicado. Ele está no canil da Organização Protetora dos Animais, recuperando-se. O cachorro foi alimentado e permanece no canil sendo acompanhado pela equipe.

Confira o vídeo no momento do resgate: