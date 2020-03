Summer Fest 4 terá show nacional em São Joaquim

A Summer Fest chega em sua quarta edição e trás um show nacional que despontou no cenário musical nos anos 2000, DM Boys, com músicas dance nacional e que conquistou multidões em todo Brasil.

Entre os principais sucessos de Dony estão as canções: “A festa é aqui”, “Agora e pra valer”, “A procura de alguém” entre outros hits. O DM Boys já cantou em São Joaquim em outras oportunidades e sempre levou grande público em seus shows.

Além do show nacional quem comandará a balada será o top DJ Ronaldo Siqueira de Lages, com mais de 20 anos de carreira. Seus Sets são referência no seguimento comercial como música ELECTRO HOUSE, DDEP HOUSE, ELECTRO FUNK, FUNK, SERTANEJO, FLASH BACK, DANCE MUSIC, HIP HOP entre outros que hoje em dia faz a diferença nas festas. DJ Ronaldo sempre atualizado em seu repertório, é a experiente em observar o que é tendência.

A Summer Fest acontece no dia 14 de março, às 23h no Clube Astréa, o evento é idealizado pela LE produções. Ingressos à venda, na Cacau Show, Posto Nevada, Lanchonete Zero Grau e Elisandro Garcia na rádio Difusora. Garanta já seu ingresso para a maior balada que revive a magia dos anos 90 e 2000.