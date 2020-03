Villa Francioni comemora 15 anos dos Primeiros Vinhos em plena Vindima

Toda a paixão pelos vinhos está sendo contemplada na Villa Francioni, em São Joaquim, durante a 7ª Vindima de Altitude, cuja programação foi iniciada no final de semana e que se prolonga até dia 29 de março. Colorido, alegre e com cardápio repleto de atrações, o lugar já está entre os mais concorridos da Serra Catarinense, a quase 1.400 metros acima do nível do mar, embalado com a presença de turistas de todas as regiões. O amplo salão atingiu lotação máxima no final de semana, e seus frequentadores tiveram durante o tour um motivo a mais para festejar: a vinícola comemora em 2020 15 anos do lançamento dos seus primeiros rótulos. A data é um expressivo marco da trajetória bem-sucedida, graças à saga do empresário Dilor Freitas que, com talento e dedicação, ajudou a profissionalizar o mercado nacional de vinhos.

TUDO PELO VINHO

Nos últimos anos, o mercado brasileiro da bebida cresceu e se desenvolveu. Os negócios se expandiram, estimulados pela abertura das importações e pelo surgimento de centenas de empresas. Mas houve um tempo em que produzir vinhos em Santa Catarina dependia basicamente do talento e esforço de alguns homens, que colocavam tempo e dinheiro em seus sonhos. Um desses empreendedores foi Dilor Freitas. Ele concebeu a Villa Francioni em todos os detalhes, mas faleceu em 2004, um ano antes do lançamento dos primeiros rótulos, em dezembro de 2005: Chardonnay lote 1, Sauvignon Blanc e Rosé (todos da safra 2005) e o Joaquim tinto (safra 2004), hoje amplamente consolidados na preferência do público. Este ano a vinícola estima uma produção de 120 mil garrafas, sendo, 60 mil tintos, 40 mil rosés, 10 mil brancos e 10 ml espumantes.

“O vinho promove amizades duradouras”, afirma a empresária Daniela Borges de Freitas, desde 2008 presidente da vinícola iniciada pelo pai, um visionário que apostou nas pesquisas indicando a região da Serra fértil para o plantio de parreiras e fazer prosperar o “terroir catarinense”.

ATIVIDADES DA VILLA FRANCIONI DURANTE A VINDIMA

A festa da colheita das uvas deste ano na Villa Francioni conta com uma série de novidades que se estendem durante todo o mês de março. Os pacotes oferecidos na sede da vinícola seguem uma agenda que acontece todos os sábados e garante reunir os encantos da serra catarinense a uma seleção de produtos de alta qualidade.

DEGUSTAÇÃO AO PÔR DO SOL

Data: 29 de fevereiro e 14 de março – Início: 18h

HARMONIZAÇÃO COM TÁBUA DE FRIOS

Data: 7 e 28 de março – Início: 18h

WINE SAFARI

Data: 7, 14 e 28 de março – Início: 14h30

VISITA GUIADA COM ENÓLOGO

Data: 14, 21 e 28 de março – Início: 14h30

FESTIVAL VINHOS E QUEIJOS

Data: 21 de março – Das 10h30 até 19h

Todos os agendamentos devem ser realizados previamente através do e-mail eventos@villafrancioni.com.br ou pelo WhatsApp (49) 99983-1018. Vale lembrar que a programação dos eventos pode sofrer mudanças, conforme as condições climáticas.

Por Paulo Scarduelli