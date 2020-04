Bebê de 4 meses precisa de ajuda para realizar cirurgia urgente na Serra Catarinense

O amável bebê Antônio da Luz, um linda criança que habita na Serra Catarinense precisa da ajuda de todos. Ele tem apenas 4 meses e foi diagnosticado com uma Displasia Fibrosa, uma espécie de doença que provoca desgaste ósseo e diversas lesões semelhantes a tumores.

O Pequeno Antônio tem que realizar a cirurgia até os 6 meses de vida, antes que os danos sejam irreversíveis, podendo por em risco, té mesmo a vida do bebê.

A mãe Andriele Caroline Machado da Luz, diz que tem lutado incansavelmente pela cura de seu filho:

-“É uma cirurgia bem delicada, e precisa ser realizada urgente, peço colaboração, pois não temos recursos financeiros para a realização, o médico nos deu 40 dias para levantar o valor da cirurgia, no dia 25/05 será efetuada, estamos vendendo rifas e arrecadando como podemos o valor, mais está bem difícil por conta da epidemia, me causa uma grande angustia ao olhar para meu filho lindo, ver o sorriso dele e me sentir impotente não ter o valor para cura-lo, isto é muito triste, mas tenho muita fé em Deus que pessoas boas vão se sensibilizar e abraçar este causa.” Contou Andriele

A Displasia Fibrosa provoca lesões na criança e tem o crescimento semelhantes a tumores que consistem na substituição do osso medular pelo tecido fibroso, causando a expansão das áreas e enfraquecimento dos ossos envolvidos. Especialmente quando envolvendo ossos do crânio, como é o caso do Antonio , as lesões podem causar deformidades visíveis externamente.”

Veja o vídeo e se encante com esse pequeno e amável menininho :

Ele tem que realizar a cirurgia até os 6 meses de vida …Após 6 meses pode causar risco de vida para o bebe. Segundo os 3 especialistas que cuidam de Antonio a cirurgia dele é delicada e pode ser menos invasiva antes dos 6 meses, após a complexidade é maior que pode causar graves risco a criança.

Vamos nos unir e ajudar o Antônio a realizar a cirurgia o quanto antes

A displasia fibrosa (DF) do osso é uma desordem congênita, não hereditária, do esqueleto e de caráter benigno, que cursa com amplo espectro de apresentação, variando do assintomático à dor óssea, fraturas de repetição, deformidades ósseas (fêmur em cajado de pastor e fáceis leonina) e compressão de nervos cranianos.

Valor da cirurgia: RS$ 24.500

VAMOS ABRAÇAR ESSA CAUSA Clique Aqui para doar

Obrigado a todos que ajudarem que Deus os abençoe …

