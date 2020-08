Grave acidente mobiliza diversas equipes de resgate na Serra Catarinense

O acidente mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Águia 4, por volta do meio dia deste domingo (02), um capotamento de veículo que faz trasportes de passageiros para o Cânion do Espraiado em Urubici.

No local havia 03 vítimas sob a pista de rolagem. O veículo uma Pickup Ford-F75 provavelmente, perdeu o freio e capotou, e as vítimas foram arremessadas de cima do carro.

As vítimas

Uma jovem de 22 anos, queixando-se de forte dor no peito e suspeita de fratura exposta na fíbula e tíbia. Foi realizada a imobilização do membro fraturado e a estabilização.

Uma mulher de 28 anos, apresentando suspeita de fratura na tíbia e fíbula de ambas pernas. Foi socorrida por Bombeiros Voluntários de Schroeder que estavam na cena da ocorrência.

Um idoso de 60 anos, o mais grave apresentava possível traumatismo craniando encefálico leve e suspeita de fratura em membro inferior realizando-se a imobilização.

Após todas as vítimas estabilizadas e encaminhadas no ASU-363, para a um ponto de apoio, tendo em vista o lugar de difícil acesso, onde o Águia-04 e a USA-02 estavam a caminho para posteriormente serem avaliadas pelas equipes médicas.

Após estabilização as 03 vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Caridade Coração de Jesus em São Joaquim.

Fotos: 5º BBM e Águia 4

Com informações do 5º Batalhão de Bombeiros Militar