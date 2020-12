Recurso de Carmen Zanotto garante obra de terceira faixa na BR-282

As obras da terceira faixa às margens da BR-282 em Lages já iniciaram. A deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania) indicou R$ 2 milhões de emenda parlamentar para a construção que compreende os dois sentidos da rodovia no km 207.5 ao 209 e km 211 ao 210, no Morro dos Índios.

“Essa obra é de extrema importância para facilitar a trafegabilidade e evitar os acidentes. Foram várias as reuniões com o superintendente do DNIT Ronaldo Carioni Barbosa até que conseguíssemos que os trabalhos tivessem início ainda este ano. Agradeço o empenho do Ronaldo, do senador Jorginho Mello e do deputado Marcius Machado”, ressalta a deputada Carmen.

A previsão de conclusão da obra é de 90 dias, mas há expectativa que seja finalizada antes do prazo.

Foto: Assessoria Carmen Zanotto

Por Silviane Mannrich