Vem aí a 42ª Feira do Terneiro e Terneira do Sindicato Rural e Associação Rural de São Joaquim no dia 21 de abril de 2022

O Sindicato Rural e Associação Rural de São Joaquim, convida os agropecuaristas, para 42ª Feira do Terneiro e Terneira, que será realizada no dia 21 de abril, quinta-feira (feriado nacional), a partir das 18h, de forma híbrida, com a presença de pessoas no recinto e transmitida ao vivo pelo Youtube, no canal da Camargo Agronegócio. Diretamente de sua Sede no Parque nacional a Maçã.

Pagamento em 3 parcelas 30, 60 e 90 ou 60 dias prazo fixo com desconto para pagamentos a vista de 2%. Haverá financiamentos bancários através do Banco do Brasil, Siccob e Caixa Econômica Federal, procure as agências bancárias de dua cidade para renovação de cadastro e limite de crédito.

Informações através do Sindicato Rural e Associação Rural de São Joaquim, pelos fones (49) 3233-0260 e 99934-9229.

Não perca a oportunidade de realizar um bom negócio.