Criança presa em tubulação é salva pelos Bombeiros na Serra Catarinense

O corpo de Bombeiros se deslocou até o loteamento Morada do Sol, Bairro Guarujá, na cidade de Lages, para atender ocorrência de vítima presa em tubulação. Ao chegar no local foi confirmada a natureza da ocorrência, sendo constatado tratar-se de um menor, de 08 anos, encontrado preso em uma tubulação de concreto.

A guarnição efetuou avaliação da vítima, que encontrava-se lúcida e orientada; presa pelos membros inferiores e referindo dores no pé e joelho. Foi tentada retirada sem sucesso, sendo optado por realizar a quebra da tubulação com auxílio de picareta, marreta e pás.

Após escavar ao redor do tubo e realizar a quebra da estrutura de concreto, foi retirado o menor com sucesso. Após o salvamento, foi realizada a avaliação primária e secundária, sendo imobilizado com colar cervical e maca rígida. Apresentando escoriação e edema em joelho esquerdo, sem outras lesões aparentes ou queixas. Feito os curativos curativo, primeiros socorros e estabilização, o menor foi conduzido ao Hospital Infantil Seara do Bem para avaliação médica, acompanhado de sua mãe.

Com infomações do Corpo de Bombeiros