Paulinho, do Roupa Nova, é intubado em hospital do Rio de Janeiro

Paulo César dos Santos, o Paulinho vocalista do grupo Roupa Nova, teve uma piora em seu quadro de saúde e precisou ser hospitalizado novamente. Na tarde desta terça-feira (03), o colunista Felipeh Campos, do programa ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, informou que o artista está intubado no Hospital Copa D’Or, do Rio de Janeiro.

No começo do mês passado, Paulinho recebeu alta após ficar 12 dias internado por conta de complicações em um transplante de medula autólogo. Vale lembrar que esta é a terceira vez que ele foi internado após a cirurgia.

O perfil oficial do Roupa Nova utilizou o Instagram para falar sobre o caso. “Há 60 dias o Paulinho vem se tratando e se recuperando de um transplante bem-sucedido de medula óssea. Neste período ele também acabou sendo infectado pela Covid-19”.

Fonte Istoé Gente