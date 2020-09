MPSC e Segurança Pública de SC firmam acordo para intensificar o combate à criminalidade

O acordo de cooperação permitirá o intercâmbio de dados e inteligência entre os dois órgãos. Assinaram a parceria o PGJ, Fernando da Silva Comin, e o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, delegado-geral Paulo Koerich.O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) firmou acordo de cooperação com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e suas instituições (Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina), na tarde desta quarta-feira (9), que irá possibilitar o intercâmbio de dados e inteligência.

“Esse acordo representa a maturidade das instituições no enfrentamento comum à criminalidade e na construção de uma política mais sólida de segurança pública no Estado”, afirmou o Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comin.

A partir de agora, o MPSC e as instituições da SSP terão acesso aos sistemas de inteligência um do outro, melhorando a política de segurança no Estado e a troca de informações. O MPSC terá acesso ao SISP (Sistema Integrado de Segurança Pública) e as instituições de segurança terão acesso ao sistema do Ministério Público.

Para o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, delegado-geral Paulo Koerich, o convênio traz o amadurecimento das instituições e a troca de informações com um único objetivo: bem servir o cidadão catarinense e aprimorar o serviço de segurança pública do estado.

Informações Ministério Publico de Santa Catarina

Informações Secretaria Pública de Santa Catarina