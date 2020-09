Sessão Especial para debater os sucessivos aumentos dos preços dos alimentos e combustíveis em Lages

Os aumentos diários dos preços de alimentos e combustíveis atingem todos os consumidores, pressionando o bolso principalmente das famílias mais pobres, que foram mais atingidas pelo desemprego e perda de renda após o início da pandemia do novo coronavírus.



Para debater essa alta constante de preços, a Câmara de Vereadores de Lages promove na sexta-feira, dia 11 de setembro, uma sessão especial para tratar do assunto. O debate inicia às 19h, por videoconferência, e será transmitido ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Câmara da Câmara de Vereadores.

Foram convidados a participar os representantes do Programa de Defesa do Consumidor (Procon) e das entidades representativas dos setores de combustível e alimentos em Lages.

Texto e Arte:

Deise Ribeiro – Jornalista

Assessoria de Imprensa – camaralages@camaralages.sc.gov.br