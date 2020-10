1ª Jornada Técnica Virtual de Apicultura e Meliponicultura de SC será de 26 de outubro a 13 de novembro

Nas próximas três semanas a cadeia apícola e da meliponicultura terá a oportunidade de aprimorar conhecimentos e trocar experiências e informações sobre suas atividades produtivas na 1ª Jornada Técnica Virtual de Apicultura e Meliponicultura de SC. O evento será de 26 de outubro a 13 de novembro, on-line e gratuito, no canal de capacitações da Epagri, no YouTube. A jornada é aberta a todos os interessados e não precisa de inscrição prévia, basta acessar os links divulgados na programação.

Serão mais de 30 palestras e oficinas, com aulas teóricas e demonstrativas, abordando temas importantes e atuais da apicultura e da meliponicultura. A maior parte das atividades acontece à noite e algumas delas no período da tarde. São esperados apicultores e meliponicultores, técnicos, lideranças e representantes dos segmentos do setor apícola e da meliponicultura de Santa Catarina e de outros estados.

Segundo a FAASC, a apicultura está presente em 98% dos municípios catarinenses. O censo agropecuário 2017 do IBGE aponta cerca de 17 mil estabelecimentos agropecuários com apicultura no estado e 300 mil colmeias. Santa Catarina produziu 7,5 mil toneladas de mel na safra 2019/20, volume acima da média estadual, que é de 6,5 mil toneladas. De acordo com levantamento feito pela Epagri e Faasc, em 2019 aproximadamente 6 mil famílias rurais de SC tinham na meliponicultura uma fonte de renda complementar.

Segundo o chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri, Rodrigo da Cunha, a jornada técnica supre uma demanda da cadeia produtiva por intercâmbio tecnológico e de divulgação da apicultura e meliponicultura estadual, já que o tradicional Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores de SC, que este ano estaria na 35ª edição, foi cancelado por conta das medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19.

O evento é uma promoção conjunta da Epagri, FAASC (Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de SC), UFSC, do Senar e do Sebrae.

Confira a abaixo a programação. Para participar, basta clicar no dia desejado que você será direcionado ao canal de capacitações on-line da Epagri. O evento não terá emissão de certificado.

Programação 1ª Jornada Técnica Virtual de Apicultura e Meliponicultura de SC

26/10/2020, segunda-feira

18h30 às 19h – Palestra: A importância do cadastro do criador de abelhas na Cidasc: pra que serve e orientação de como proceder / Pedro Sesterhenn (Cidasc) e Raquel Dettmer (Cidasc)

19h às 20h – Oficina: Fabricação de aguardentede mel / Mircon Frühauf (Epagri)

27/10/2020, terça-feira

18h30 às 20h30 – Workshop: Mapeamento de público alvo e personas (construção da identidade, da imagem e do posicionamento do mel de SC) / Sebrae, Faasc, Epagri

29/10/2020, quinta-feira

18h30 às 19h – Abertura oficial do evento

19h às 19h10 – Panorama atual da apicultura e meliponicultura em SC /Ivanir Cella (Epagri)

19h20 às19h30 – Panorama atual da apicultura e meliponicultura no Brasil / José de Aragão Soares Brito (presidente da CBA)

19h30 às 20h30 – Palestra: Quais as possibilidades de o produtor envasar seu próprio mel, como funciona um entreposto de envase de mel / Julcemar Toazza (Presidente da Associação de Apicultores de Quilombo) e Nesio Fernandes de Medeiros (Cidasc)

30/10/2020, sexta-feira

13h30 às 14h30 – Oficina: Avaliação do entorno e leitura dos quadros para avaliação das condições das colmeias / André Amarildo Sezerino (Epagri) e Vilmar Franzen (Epagri)

18h30 às 19h30 – Palestra: Técnicas de colheita e conservação do mel de abelhas sem ferrão / Genna Sousa (Uesb/ Bahia)

19h30 às 20h30 – Oficina: Como iniciar a criação de abelhas sem ferrão: isca, compra, reprodução / Edegar Becker (Epagri) e Leandro Hubner (Epagri)

03/11/2020, terça-feira

18h30 às 20h30 – Workshop: Estratégias mercadológicas e de posicionamento (Construção da identidade, da imagem e do posicionamento do mel de SC) / Sebrae, Faasc, Epagri

04/11/2020, quarta-feira

18h30 às 19h – Palestra: Serviços do CCA/UFSC: pesquisas na criação de abelhas, testes de laboratório, análise de mel, análise de água para entrepostos / Marcelo Maraschin (UFSC) e Ana Carolina Costa (UFSC)

19h às 20h30 – Palestra: Doenças e intoxicações: principais problemas no Sul do Brasil, e como o criador de abelhas deve proceder em casos de suspeitas / Matheus Mazon Fraga (Cidasc), Aroni Sattler (UFRGS) e André Sezarino (Epagri)

05/11/2020, quinta-feira

13h30 às 14h30 – Oficina: Mel na culinária / Mauricio Prates dos Santos (Epagri) e Daniela Helena Conorath (Epagri)

18h30 às 19h30 – Oficina: Preparo das colmeias para as principais floradas / Ricardo Scasso (consultor do Senar/SC)

19h30 às 20h30 – Oficina: Produção de núcleos; produção e introdução de rainhas pelos métodos puxada natural, nucleação e multiplicação de colônias / Luiz Celso Stefaniak (consultor do Senar/SC)

06/11/2020, sexta-feira

18h30 às 19h – Leis da meliponicultura (Lei 496 e Lei Estadual) e cadastros necessários / Sigfrid Fromming (diretor de meliponicultura da Faasc)

19h às 19h30 – Oficina: Manejo de rainhas de ASF / Ramon Souza (Meliponário Airetama / Associação de Apicultores e Meliponiultores de Joinville, SC)

19h30 às 20h30 – Palestra: Para que serve e como consumir o própolis, geleia real, pólen e mel e formas de preparo e uso do própolis / Dinorah Boada Bilhalva (Médica especialista em saúde da família)

09/11/2020, segunda-feira

18h30 às 19h – Funcionamento dos programas Kit Apicultura, Programa de rainhas, Menos Juros / Athos de Almeida Lopes Filho (Diretor de Cooperativismo e Agronegócio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina)

19h às 19h30 – Oficina: Passo a passo para o produtor de mel poder acessar o Selo Arte / Cidasc

19h30 às 20h30 – Palestra: Alimentação, genética e outros fatores para alta produtividade de abelhas Apis melífera / Robson Raad (consultor apícola) e Fabricia W. W.Wernk (apicultora)

10/11/2020, terça-feira

13h30 às14h30 – Oficina: Mel na culinária / Mauricio Prates dos Santos (Epagri) e Daniela Helena Conorath (Epagri)

18h30 às 19h30 – Oficina: Introdução de rainhas, princesas e realeiras em abelhas africanizadas / Fabrícia W. W. Wernk (produtora de rainhas)

19h30 às 20h30 – Palestra: Aspectos legais para comercialização dos produtos das abelhas / Elvio Isaías da Silva (Epagri) e Ezequiel Nunes (Epagri)

11/11/2020, quarta-feira

18h30 às 19h15 – Sistemas de aquecimento para colmeias de ASF / Claudinei Fernandes Venâncio (Meliponario JC – Guabiruba, SC)

19h15 às 19h45 – Dificuldades encontradas por iniciantes na meliponicultura / Fabiana de Paiva Costa Barros (Presidente da Associação de Meliponicultores de Blumenau)

19h45 às 20h30 – Debate: Mercado para o mel de abelhas sem ferrão / Haeley Casagranda (Chalé do mel / Chapecó, SC)

12/11/2020, quinta-feira

18h30 às 19h30 – Oficina: Produção de hidromel / Dylan Thomas Telles Amandio e Giulia Fabrin Sacussel (Nectar Hidroméis)

19h30 às 20h30 – Oficina: Fabricação de sabonetes, pomadas, cremes e outros produtos utilizando produtos da colmeia / Larissa Raizer (Associação de Apicultores e Meliponiultores de Joinville, SC)

13/11/2020, sexta-feira

18h30 às 19h – Palestra: Previsão climática para tomada de decisões e manejos na apicultura / Clóvis Roberto Levien Correa (Meteorologista Epagri/Ciram)

19h às 20h – Palestra: Cuidados na colheita e extração de mel e tipos de embalagem utilizadas para entrega do mel no entreposto / Mircon Frühauf (Epagri)

20h às 20h30 – Encerramento

