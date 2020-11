Doações de sangue caem 20% em Lages

No mês de outubro, o Hemosc de Lages recebeu 800 doações de sangue, a média mensal é de mil doações. A queda preocupa, já que o Hemosc de Lages fornece sangue para todos os 18 munícipios da região serrana. Um dos motivos dessa baixa tem sido a pandemia, segundo a gerência do Hemocentro. Muitas pessoas voltaram à vida ativa, mas mesmo assim as doações não aumentaram.

O local vem adotando uma série de medidas, durante esse período, como o agendamento das doações para evitar aglomeração. Doadores também estão sendo procurados para fazerem a doação de sangue. No próximo sábado (07), o Hemosc vai atender em horário especial, das 9h às 14h. As doações podem ser agendadas aqui ou pelos telefones 3289-7011 ou 3289-7015.

Para fazer a doação é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, ter dormido pelo menos 6h e estar alimentado. É preciso, ainda, apresentar documento original com foto no dia da doação.

Fonte NSC