Coronel da PM Sinval Santos da Silveira Júnior é o novo chefe da Casa Militar do Governo do Estado

A governadora interina Daniela Reinehr anunciou nesta segunda-feira, 2, o coronel da Polícia Militar Sinval Santos da Silveira Júnior como o novo chefe da secretaria Executiva da Casa Militar. O coronel atuou no operacional da PMSC – inclusive pelo interior do estado – ocupou função na Agência Central de Inteligência da Polícia Militar, foi comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Florianópolis, e atualmente atuava no comando-geral da corporação, como assessor parlamentar.

“A vinda do coronel Sinval para o comando da Secretaria Executiva da Casa Militar agrega muita experiência e competência à equipe, e esse foi um fator determinante para a definição do nome. A recomendação é de que o trabalho seja pautado pelos princípios de austeridade, seriedade, eficiência e dinamismo”, ressalta a governadora interina.

Silveira Júnior destacou que o trabalho começa imediatamente nesta terça-feira, 3, quando assume os trabalhos, junto da atual estrutura da Casa Militar. “Começa agora uma missão muito importante e que será cumprida com planejamento, trabalho e muita dedicação”, frisa. O coronel disse ainda que já trabalhou na Casa Militar, em 2000, integrando o quadro do cerimonial.

Por Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom