Calendário do Auxílio Emergencial em novembro: veja quem recebe na semana

A Caixa finalizou no domingo, 1º de novembro, o crédito em conta dos valores do Ciclo 3 do calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial 2020. Agora, começa o Ciclo 4 que envolve a terceira parcela da extensão do auxílio e, por enquanto, vai creditar novas parcelas em conta poupança digital. Os nascidos em janeiro já tiveram o crédito em conta feito no sábado, 30 de outubro, iniciando assim os depósitos em conta do Ciclo 4.

Já aqueles quem receberam recentemente o crédito em conta (Ciclo 3), poderão sacar ou transferir esses valores entre os dias 07 de novembro e 05 de dezembro. Estes já podem movimentar a nova parcela pelo Aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas.

Abaixo, você confere todas as datas de pagamentos do auxílio nesta semana. Nesta quarta-feira de 04 de novembro será liberada a 7ª parcela (para quem recebeu a primeira em abril) para os nascidos em fevereiro – Ciclo 4. Já na quinta (5), recebem a 7ª parcela os nascidos em março.

Calendário do Auxílio Emergencial em novembro

03 de novembro: crédito em conta poupança social digital para os inscritos pelo site/app das plataformas da Caixa, nascidos em dezembro (Ciclo 3);

crédito em conta poupança social digital para os inscritos pelo site/app das plataformas da Caixa, nascidos em dezembro 04 de novembro : crédito em conta poupança social digital para os inscritos pelo site/app das plataformas da Caixa, nascidos em fevereiro ( Ciclo 4 );

: crédito em conta poupança social digital para os inscritos pelo site/app das plataformas da Caixa, nascidos em fevereiro ( ); 05 de novembro: crédito em conta poupança digital para os inscritos pelo site/app das plataformas da Caixa dos nascidos em março ( Ciclo 4 ); ;

crédito em conta poupança digital para os inscritos pelo site/app das plataformas da Caixa dos nascidos em março ( ); 06 de novembro : crédito em conta poupança para os inscritos pelo site/app das plataformas da Caixa dos nascidos em abril ( Ciclo 4 );

: crédito em conta poupança para os inscritos pelo site/app das plataformas da Caixa dos nascidos em abril ( ); 07 de novembro: saque e transferência liberados para nascidos em janeiro ( Ciclos 3 e 4 );

saque e transferência liberados para nascidos em janeiro ( ); 07 de novembro: saque e transferência liberados para nascidos em fevereiro (Ciclos 3 e 4);

saque e transferência liberados para nascidos em fevereiro 08 de novembro: crédito em conta poupança para os inscritos pelo site/app das plataformas da Caixa dos nascidos em maio (Ciclo 4);

Para compreender melhor quais parcelas cada ciclo de pagamento abrange você pode conferir abaixo como a Caixa organizou os pagamentos dentro dos ciclos. Veja:

Ciclo 4 – Crédito em conta da 7ª Parcela

Recebe a 7ª parcela (R$ 300) quem recebeu a 1ª parcela em abril;

Recebe a 6ª parcela quem recebeu a primeira parcela em maio;

Recebe a 5ª parcela quem recebeu a primeira parcela em junho;

Recebe a 4ª parcela quem fez cadastro entre 17 de junho e 02 de julho;

Recebe a 4ª parcela o beneficiário que realizou contestação entre 24 de abril e 19 de julho e teve o pedido aprovado;

Recebe a 3ª parcela o beneficiário que se cadastrou nos Correios entre 08 de junho e 02 de julho;

Recebe a 3ª parcela o beneficiário que contestou o pedido entre 03 de julho e 06 de agosto e foi considerado aprovado;

Calendário completo do Ciclo 4:

8ª parcela do Bolsa Família começa no dia 17

Após a prorrogação do Auxílio Emergencial com um valor reduzido (R$ 300), a 6ª parcela do benefício deixou de ser paga a 19,2 milhões e o número de beneficiados passou para 16,3 milhões, visto que para quase 3 milhões o mais vantajoso seria voltar a receber o valor do BF. Por receber de acordo com calendário próprio do programa, os beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receber a 8ª parcela.

A 8ª parcela de R$ 300 (ou R$ 600 para mulheres chefes de família) começa a cair nas contas dos beneficiários no dia 17 e seguirá até 30 de novembro. Confira abaixo o calendário da 8ª parcela para o Bolsa Família:

Até o momento a Caixa Econômica Federal creditou R$ 227 bilhões para o pagamento das parcelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Fonte Ache concursos