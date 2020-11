SC registra 8 mortes e mais de 140 acidentes nas estradas no feriadão

Número de vítimas é maior do que em 2018, a última vez também com feriado prolongado no período de Finados.

Ao menos oito mortes e 143 acidentes foram registrados em rodovias de Santa Catarina durante o feriadão de Finados. No ano passado não teve feriadão, pois 2 de novembro caiu em um sábado, mas na comparação com 2018, quando foram registrados 151 acidentes nesse período, houve uma queda de 5,3%.

Se comparado com o número do último feriadão de Finados, quando foram seis mortes nas estradas de SC, o aumento da quantidade de óbitos foi de 33,3% este ano. Nas rodovias estaduais, a PMRv divulgou em 2018 o registro de duas mortes e 61 acidentes, enquanto a PRF confirmou quatro mortes e 90 acidentes.

Este ano, até a manhã desta terça-feira (3), a PRF ainda não havia divulgado seu balanço, mas pela consulta ao relatório de ocorrências, consta que durante o feriadão foram registradas seis mortes e 75 acidentes. Já conforme a PMRv, nas rodovias estaduais foram registrados este ano nesse período 68 acidentes e duas mortes.

Sexta

Um homem morreu após ser atropelado no km 117,9 da BR-101, em Itajaí, por volta da 1h40 da última sexta-feira (30).

Sábado

No sábado, a passageira de um Palio morreu e outro ocupante do veículo teve ferimentos graves após uma batida com uma van no km 247 da BR-101 em Paulo Lopes. Os condutores do Palio e da Van não ficaram feridos.

Ainda no sábado, um motociclista morreu e uma adolescente de 16 anos, que estava na carona da moto, teve ferimentos graves após uma colisão lateral com um caminhão no Km 135 da BR-280, em Rio Negrinho por volta das 23h20. O motorista do caminhão fugiu do local.

Domingo

Um idoso de 72 anos morreu após bater de frente o Corcel que dirigia em um caminhão no km 113 da BR-158 em Cunha Porã no domingo (1º) por volta das 22h30. O motorista do caminhão não se feriu.

Na SC-390, um jovem de 21 anos morreu após cair da motocicleta no km 204 em Campo Belo do Sul por volta das 23h40 desse domingo.

Segunda

Uma mulher foi atropelada no km 0,1 da BR-470 em Gaspar por volta das 5h40 dessa segunda-feira (2). O veículo envolvido no acidente não foi localizado e a vítima não foi identificada.

Uma jovem de 19 anos morreu após uma batida entre o Jeep em que estava e uma caminhonete no km 15 da SC-447, 5 em Araranguá, por volta das 19h20 desta segunda. Segundo a PMRv, o condutor da caminhonete fugiu a pé do local do acidente.

O motorista de um Fiesta morreu após bater o carro contra um objeto fixo no km 99,1 da BR-282 em Alfredo Wagner por volta das 21h dessa segunda. A vítima não foi identificada e o tipo de objeto em que o veículo bateu não foi informado pela PRF.

Fonte NSC