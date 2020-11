Fapesc destina quase R$ 2 milhões para novos projetos de pesquisa em universidades públicas de SC

O último trimestre de 2020 conta com investimentos importantes para a produção científica, tecnológica e de inovação no Estado. Isso porque a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) lançou quatro editais para apoiar o trabalho desenvolvido pelas universidades públicas catarinenses. Ao todo, serão destinados quase R$ 2 milhões para compra de insumos, manutenção de laboratórios e deslocamentos de pesquisadores, por exemplo.

Para a governadora interina Daniela Reinehr, esses investimentos reforçam o compromisso do governo com os pilares da educação e formação dos catarinenses. “Da aquisição de insumos ao amplo suporte ao trabalho dos pesquisadores, todas as vertentes que permeiam o trabalho desenvolvido nas instituições de ensino público precisam e merecem ser valorizadas e amparadas. É um dever do Estado que cumprimos com muito orgulho e consciência”, destaca.

O total de recursos aplicados, incluindo as contrapartidas das próprias universidades, chega a R$ 6,4 milhões. Receberão os investimentos a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e o Instituto Federal Catarinense (IFC).

Cada instituição vai lançar os próprios editais para pré-selecionar os projetos. Em seguida, os pesquisadores e os grupos aprovados nessa primeira fase deverão se inscrever na plataforma da Fapesc.



O presidente da fundação, Fábio Zabot Holthausen, destaca a importância desses editais para Santa Catarina. “Eles visam o fortalecimento da pesquisa, da ciência e da formação dos pesquisadores para que o nosso estado avance em termos de conhecimento e inovação”, explica.



Já a gerente de Ciência e Pesquisa da Fapesc, Deborah Bernet, reforça ainda que essas parcerias com as universidades serão importantes para fortalecer os grupos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento. “Essas parcerias feitas com a Udesc, UFSC, IFSC, IFC e, futuramente com o sistema Acafe, buscam a simplificação e agilização do acesso aos recursos”, completa.

Valores investidos



Serão destinados R$ 4,6 milhões só para os pesquisadores da Udesc. O edital da universidade já foi lançado em 26 de outubro.

Já para a UFSC, o valor é de R$ 1,2 milhão. As inscrições estão disponíveis a partir de 30 de outubro.



Tanto o IFSC quanto o IFC terão R$ 300 mil cada um para pesquisa. O primeiro abriu inscrições em 5 de outubro e o segundo, em 7 de setembro.

Os editais completos podem ser acessados em www.fapesc.sc.gov.br.

Novos editais



Os investimentos realizados pela Fapesc podem saltar para R$ 4 milhões com novas parcerias. Já está em elaboração um edital para as instituições pertencentes ao sistema Acafe, que deverá ser lançado nos próximos dias.



A equipe técnica da fundação também avalia uma parceria com a Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS), que poderá resultar em mais uma chamada para investimentos em pesquisa.

Live de lançamento



A Fapesc vai realizar junto com a UFSC uma live para lançar e tirar dúvidas sobre o edital e essa parceria inédita para incentivo das pesquisas catarinenses.



A transmissão será feita na próxima quarta-feira, 4, a partir das 17h. Quem quiser acompanhar, basta acessar a página do Facebook da fundação facebook.com/fapesc.gov ou o canal do YouTube.

Gisele Krama

Assessoria de Imprensa

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC – Fapesc