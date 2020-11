SC tem sete rios em situação de emergência e 23 cidades com alerta para estiagem

A estiagem que atinge Santa Catarina nos últimos meses já colocou em situação de emergência ao menos sete rios. Segundo o mais recente boletim da Defesa Civil e Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, na segunda-feira (9), ao menos 23 municípios estão em alerta por conta da falta de chuva. O documento mostra ainda que a precipitação no mês de outubro foi abaixo da média neste ano.

Considerado um dos dos meses mais chuvosos do ano para o Estado, outubro registrou a marca de 20 dias sem chuva em grande parte das regiões. No Oeste, eram esperados entre 190 e 250 milímetros, mas os valores ficaram entre 120 e 200 milímetros abaixo da média.

Já no Vale do Itajaí e Planalto Sul, as chuvas ficaram abaixo dos 120 e 160 milímetros. Já nas demais regiões, o número foi menor do que 40 a 120 milímetros.

Na relação de cidades, a região Oeste é a mais crítica. Dos 295 municípios, 160 estão em estado de normalidade, 88 em atenção, 23 em alerta.

Dez foram classificados como crítico frente à estiagem. Outros 14 ainda não encaminharam informações sobre a situação. (Veja o mapa).

Situação de estiagem nos municípios avaliados com dados consolidados até 05/11/2020 — Foto: Defesa Civil e Secretaria de Desenvolvimento Sustentável

Rios

Em 14 rios monitorados pela Epagri/Ciram, a situação é considerada emergencial em pontos de sete. Classificados com alerta, estão locais de pesquisa de quatro outros. Em atenção estão outros quatro. (Veja a lista).

Atenção

Alerta

Rio Canoas – Otacílio Costa

Rio Canoinhas – Canoinhas

Rio Itajaí-Açu – Salete, Taió e Vitor Meireles

Rio Jacutinga – Concórdia

Emergência

